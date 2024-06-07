حفل زفاف جميلة عوض| العروس تعلق على تهنئة نيللي كريم لها.. صور

علقت الفنانة جميلة عوض على تهنئة النجمة نيللي كريم لها بمناسبة حفل زفافها على المونتير أحمد حافظ، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهر "إنستجرام".

وأعادت جميلة، تهنئة الفنانة نيللي كريم لها، عبر خاصية "الاستوري"، وعلقت عليها قائلة: "حبيبتي نونا.. شكرًا".

حفل زفاف جميلة عوض والمونتير أحمد حافظ:

احتفلت الفنانة جميلة عوض، بزفافها على المونتير أحمد حافظ، المقام بالقلعة، وحضر عدد من نجوم الفن والغناء، منهم: "الهضبة عمرو دياب والفنان مصطفى قمر، اللذان أحيا حفل الزفاف بتقديم بعض أغنياتهما، بالإضافة إلى حضور: "يسرا، نجلاء بدر، خالد الصاوي وأحمد حلمي ومنى زكي، حسن الرداد، إيمي سمير غانم، عمرو يوسف، كندة علوش، المنتج أحمد السبكي وزوجته وابنه المخرج كريم السبكي، آسر ياسين، أحمد فهمي، روجينا، أشرف زكي، ميرفت أمين، لقاء سويدان، حلا شيحة، درة.

عقد قران جميلة عوض والمونتير أحمد حافظ:

احتفلت النجمة جميلة عوض بعقد قرانها على المونتير الكبير أحمد حافظ، الإثنين الماضي، وسط أجواء عائلية وبحضور الأصدقاء والمقربين.

من هي جميلة عوض؟

جميلة عوض من عائلة فنية كبيرة، فوالدها هو المخرج السينمائي عادل عوض، ووالدتها هى الفنانة راندا، وجدها الفنان محمد عوض.

التحقت بكلية اﻹعلام بجامعة MSA. لفتت الأنظار إليها بقوة بعد عرض المسلسل التليفزيوني "تحت السيطرة" في عام 2015، مقدمة من خلاله شخصية هانيا الذي يعد أول دور لها في مشوارها الفني.

من هو المونتير أحمد حافظ؟

هو نجل المهندس محمود حافظ، الذى كان يعمل مديرًا لاستوديوهات الأهرام، استطاع أن يحقق نجاحات عدة أخيرًا فى الكثير من الأعمال الدرامية والسينمائية، ومن أبرز هذه الأعمال، فيلم “كيرة والجن”، مسلسل “تحت الوصاية”، فيلم “إن شاء الله ولد”، وفيلم “ليلة قمر 14”، فيلم “العارف”، فيلم “فوي فوي فوي”، مسلسل “هجمة مرتدة”، فيلم “الفيل الأزرق 2”.

وتم اختياره لعمل ضخم وهو مسلسل مارفل Moon Knight، كما أنه من أهم المونتيرين فى الوسط الفني.