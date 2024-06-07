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الجمعة 07 يونيو 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

توقيع مذكرة تفاهم بين هيئتي الدواء المصرية والشراء الموحد لتفعيل منظومة التتبع الدوائي

مذكرة تفاهم مع هيئة
مذكرة تفاهم مع هيئة الشراء الموحد

قامت هيئة الدواء المصرية بتوقيع مذكرة تفاهم مع هيئة الشراء الموحد، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر Africa Health Excon، حيث تتناول مذكرة التفاهم التعاون بين الهيئتين في تفعيل نظام التتبع الدوائي.

ويعد نظام التتبع الدوائي أحد الأنظمة التقنية، والذي يستخدم لتتبع الأدوية من نقطة الإنتاج حتى وصولها إلى المستهلك النهائي، ويهدف هذا النظام إلى ضمان سلامة الأدوية وجودتها، وذلك من خلال مراقبة سلسلة التوريد، ومنع دخول الأدوية المزيفة أو المنتهية الصلاحية إلى السوق.

قام بالتوقيع عن هيئة الدواء المصرية، الدكتور علي الغمراوي، رئيس الهيئة، ومن جانب الشراء الموحد، اللواء طبيب بهاء زيدان، رئيس الهيئة.

تهدف مذكرة التفاهم إلى تعميم منظومة التتبع الدوائي على كافة الجهات ذات الصلة، وذلك من خلال توفير البيانات والمعلومات اللازمة، والعمل على التطبيق وفق القواعد المنظمة لذلك.

جاء ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على المضي قدما في تنفيذ وتعميم منظومة التتبع الدوائي، والتعاون مع كافة الجهات ذات الصلة بهذا الشأن.

 

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