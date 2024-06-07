ضبط مصنع زيوت طعام دون سجل صناعي في البحيرة

نجحت مديرية التموين بمحافظة البحيرة، خلال حملة تموينية مكبرة بمركز إيتاي البارود، من ضبط مصنع زيوت طعام ومثلي دون سجل صناعي، وتم التحفظ على كمية كبيرة من الزيوت، وحرر محضر بالواقعة وتولت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الواقعة.

وكانت حملة تموينية بمركز إيتاي البارود برئاسة أحمد وقيع، رئيس الرقابة، ورفقه حسام حجازى، المفتشين بالإدارة، وبالاشتراك مع مباحث تموين البحيرة والطب البيطرى، تمكنت من ضبط مصنع زيوت طعام ومثلى صناعى غير حاصل علي سجل صناعى.

وقامت الحملة بالتحفظ على ألف لتر زيت غير مدون عليه أي بيانات، وعدد 25 برميل زيت زنة البرميل 25 كجم بدون بيانات، وعدد 100 صفيحة سمنة زنة 11 كجم، وعدد 20 جركن زيت زنة الجركن 20 لترا ماليزي الصنع، وعدد 400 زجاجة فارغة تحت التصنيع، وعدد 500 صفيحة سمن فارغة تحت التصنيع، وعدد 150 كرتونة فارغة، وتم التحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار بشأنها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة.

وتمكنت الحملة من تحرير عدد محضرين لمحلات المجمدات لحيازتهما كمية من السجق والكبدة الغير صالحة للاستهلاك الآدمى بكمية تقدر بـ 14 كجم وتم التحفظ عليها لحين صدور قرار بشأنها، وتحرير محضر لاحد محلات السوبر ماركت لحيازته 6 كيلو من الكفتة المنتهية الصلاحية وكمية من اللانشون الغير صالحة للاستهلاك الآدمى وتقدر بزنة 9 كجم، وتم التحفظ عليها لحين صدور قرار بشأنها.

تحرير محضر لأحد محلات السجائر لقيامهم ببيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي

وحررت الحملة محضر لأحد محلات السجائر لقيامهم ببيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي، وتم التحفظ على 20 علبة سجائر لحين صدور قرار بشأنها، وتم تحرير عدد 4 محاضر لمحلات السوبر ماركت وأنشطة أخرى لعدم الإعلان عن أسعار السلع لجمهور المستهلكين