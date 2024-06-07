تموين المنوفية: تحرير 318 محضرا تموينيا في حلات على المخابز والأسواق

أكد محافظ المنوفية، اللواء إبراهيم أبو ليمون، تكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة علي الأسواق والمنشآت التموينية وأماكن بيع وتصنيع منتجات اللحوم والدواجن للتحقق من جودة السلع المعروضة والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري حفاظا على حقوق المواطنين وحمايتهم ضد أي تلاعب مع قرب حلول عيد الاضحى المبارك.

وتمكنت الوحدة المحلية بمركز ومدينة الشهداء بالتعاون مع إدارة الطب البيطري من ضبط 65 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وتم مصادرة المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وإخطار النيابة العامة لإعمال شئونها في هذا الشأن.

يأتي ذلك فى إطار إحكام الرقابة على الأسواق ومتابعة توافر السلع الغذائية والأساسية وضبط الأسعار ومحاربة كافة أنواع الغش التجاري ومحتكري السلع.

أكد المحاسب أسامة عز الدين وكيل وزارة التموين بالمحافظة عن تحرير(318) محضرا تموينيا بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة خلال يومين من الحملات التفتيشية المكثفة ، تنوعت المحاضر ما بين 189 محضر مخالفات مخابز و129 محضر أسواق لوجود مخالفات نقص وزن وعدم الالتزام بالمواصفات والاشتراطات اللازمة وبيع بأزيد من السعر الرسمي وعدم الإعلان عن الأسعار، مضيفاً إلي أنه من أهم المحاضر التي تم تحريرها 4 محاضر جنح شبين الكوم ضد أصحاب محال مواد غذائية ومخبز سياحي لعدم الإعلان عن الأسعار بقصد التربح بدون وجه حق، ومحضرين جنح مركز تلا ضد أصحاب محال بقالة بحوزتهم مواد غذائية بدون مستندات مجهولة المصدر.

وأكد محافظ المنوفية، على متابعته اليومية لنتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين والصحة والطب البيطري ومباحث التموين ، لضمان توافر السلع الاستراتيجية التي تمس بصورة مباشرة حياة المواطنين واتخاذ الإجراءات تجاه المخالفين.