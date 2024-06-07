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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي ينعى المخرج محمد لبيب

المخرج الراحل محمد
المخرج الراحل محمد لبيب

نعت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي، ببالغ الحزن والأسي المخرج المسرحى محمد لبيب، الذي قدم مسيرة فنية كبيرة عبر تاريخ طويل من الابداع.

وتتقدم إدارة المهرجان، بخالص التعازي لأسرته الكريمة، ونسأل المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته الكريمة الصبر والسلوان.

خالد جلال ينعي المخرج محمد لبيب

نعى المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، المخرج المسرحي ومدير دار عرض مسرح الطليعة محمد لبيب، الذى رحل عن عالمنا أمس، الخميس .

وقال المخرج خالد جلال، إن الراحل ترك أثرا طيبا مع كل زملائه فى العمل، وكان مثالا رائعا للإخلاص والتفاني في العمل، رحم الله الفقيد وتغمده بمغفرته، ورزقه الفردوس الأعلى وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان .

من هو المخرج محمد لبيب؟

محمد لبيب، سبق وتولى منصب مدير دار عرض المسرح العائم الصغير التابعة لفرقة مسرح الشباب‏ لدى ‏البيت الفني للمسرح‏، كما تولى منصب ‏مدير دار عرض مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح‏.

عمل محمد لبيب، باحثًا للثقافة المسرحية بفرقة مسرح الشباب بالبيت الفني للمسرح، وتخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية قسم الدراما والنقد دفعة 2001، وعمل مخرجا بالعديد من فرق الثقافة الجماهيرية والفرق المستقلة، كما اختير كعضو لجان تحكيم بعدد من المهرجانات التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة.

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