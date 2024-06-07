لجنة اعتماد الزمالة المصرية تتفقد مستشفى الإسكندرية

تفقد وفد من لجنة الاعتماد بالزمالة المصرية مستشفى القبارى التخصصى بمحافظة الإسكندرية، لمراجعة معايير اعتماد قسم الجراحة بها.

وقالت الدكتورة شيماء صبرى منسق الزمالة المصرية، إن تخصص جراحة الأورام من التخصصات الفرعية للجراحة العامة والمطلوب زيادة السعة التدريبية له بالمحافظة ونعمل جاهدين لضمان تحقيق أفضل المعايير المطلوبة لزيادة الكفاءة التدريبية المطلوبة.

وفور وصول الوفد، كان فى استقبالهم خلال الزيارة الدكتور عبد الحليم جمعة مدير المستشفى، ورافقهم خلال المرور الدكتورة عواطف توفيق مسؤول المدربين والاعتماد باللجنة الفرعية بالإسكندرية.

وقالت الدكتورة غادة ندا، وكيل وزارة الصحة في الإسكندرية، إن الزيارة تأتي في إطار الحرص على تحقيق أعلى مستوى من التدريب الطبي والمهني، وضمن توجيهات الدكتور حسام حسني، الأمين العام للتخصصات الصحية.

وأوضحت أن الوفد قام بالمرور على مستشفى القباري التخصصي، لمراجعة معايير اعتماد قسم جراحة الأورام بالمستشفى ومدى مطابقته لاستقبال المتدربين في التخصص الفرعي ضمن الزمالة.

ضمت اللجنة الدكتورة جاكلين سليمان، مدير إدارة الاعتماد بالزمالة المصرية والدكتور محمد حجازي والدكتور أحمد التوني والدكتور محمد المهدي، أعضاء المجلس العلمي لتخصص جراحة الأورام.

من جانب آخر نظمت مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، قافلة طبية مجانية بقرية بنجر السكر 3، بمقر الوحدة الصحية بقرية بنجر 3 بمنطقة برج العرب بالاسكندرية، والتي تبعد 28 كم عن أقرب مستشفي، مستشفي برج العرب المركزي .

ولفت الدكتورة غادة ندا،وكيل وزارة الصحة في الاسكندرية، إلى أن القافلة ضمت 8 تخصصات متنوعة، وشارك فيها 52 عضو من أعضاء الفريق الطبي والمعاونين لهم بمديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة لها ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال.

وأشارت إلى أنه تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبى على 1282 مريض من أهالي المنطقة وتم صرف العلاج مجانا بالكامل لهم، وتحويل 9 حالات إلى المستشفيات التابعة للمديرية لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية أخرى واستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

وأوضحت الدكتورة رشا فوزي، منسقة القوافل العلاجية بالإسكندرية، أنه تم خلال القافلة إجراء 205 تحليلا طبيا بمعمل الدم بالقافلة و109 تحليلًا بمعمل الطفيليات و2 اشعة سينية علاوة على فحص 158 من مرافقي المرضى بغرض الكشف المبكر عن الضغط والسكر، كما قامت القوافل بإجراء التثقيف الصحى لـ236 مواطن من أهالى المنطقة في عدد من الموضوعات الصحية.

ونظمت مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، قافلة طبية مجانية بقرية بنجر السكر 3 ،بمقر الوحدة الصحية بقرية بنجر 3 بمنطقة برج العرب بالاسكندرية، والتي تبعد 28 كم عن أقرب مستشفي، مستشفي برج العرب المركزي .

وقالت الدكتورة وكيل وزارة الصحة في الاسكندرية، أن القافلة ضمت 8 تخصصات متنوعة، وشارك فيها 52 عضو من أعضاء الفريق الطبي والمعاونين لهم بمديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة لها ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال.

وأشارت إلى أنه تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبى على 1282 مريض من أهالي المنطقة وتم صرف العلاج مجانا بالكامل لهم، وتحويل 9 حالات إلى المستشفيات التابعة للمديرية لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية أخرى واستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

وأوضحت الدكتورة رشا فوزي، منسقة القوافل العلاجية بالإسكندرية، أنه تم خلال القافلة إجراء 205 تحليلا طبيا بمعمل الدم بالقافلة و109 تحليلًا بمعمل الطفيليات و2 اشعة سينية علاوة على فحص 158 من مرافقي المرضى بغرض الكشف المبكر عن الضغط والسكر، كما قامت القوافل بإجراء التثقيف الصحى لـ236 مواطن من أهالى المنطقة في عدد من الموضوعات الصحية.