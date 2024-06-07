الأمن يكشف لغز العثور على جثة سائق بالإسكندرية

تبلغ لقسم شرطة الدخيلة بمديرية أمن الإسكندرية بالعثور على جُثة سائق- مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية بدائرة القسم.

وبإجراء التحريات تنسيقاً وقطاع الأمن العام تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (عاطلان- مقيمان بمحافظتى "الإسكندرية والبحيرة" لأحدهما معلومات جنائية).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما.. وإعترفا بقيامهما بإستقلالالسيارة الميكروباص قيادة المجنى عليه وقاما بإستدراجه لمكان العثورعلى جثته والتعدى عليه بالضرب بسلاح أبيض وإستوليا على السيارة وهاتفه المحمول ولاذا بالهرب، وقاما بتسليم الميكروباص والهاتف المحمول لــ(سيدة- مقيمة بمحافظة المنوفية "لها معلومات جنائية") للتصرف فيهما بالبيع "أمكن ضبط الأخيرة" والسيارة الميكروباص والهاتف المحمول، تحرر محضر بالواقعة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق منفصل لقي طفل مصرعه، غرقا أثناء السباحة في مياه نهر النيل عند جزيرة بمنطقة القصبجي في الجيزة.



كانت قد تلقت غرفة عمليات النجدة الجيزة، بلاغا يفيد بغرق طفل في مياه نهر النيل عند جزيرة بمنطقة القصبجي في الجيزة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة مدعومة بقوة من الإنقاذ النهري لانتشال الجثة، تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيقات.



وفى سياق آخر حددت محكمة استئناف القاهرة، اليوم الخميس، جلسة 12 يونيو الجارى لنظر أولى جلسات محاكمة مطرب المهرجانات عصام صاصا، فى اتهامه بتعاطى المواد المخدرة والقتل الخطأ والتسبب فى وفاة سائق عقب دهسه بسيارته.

كانت قد قررت نيابة العمرانية، إحالة مطرب المهرجانات عصام صاصا إلى محكمة الجنايات، بتهمة القتل الخطأ وتعاطي مواد مخدرة وقيادة سيارة تحت تاثير المخدر في قضية حادث الطريق الدائري.



وثبت في تقرير الطب الشرعي الخاص بالمطرب عصام صاصا، ظهور آثار لمخدر الحشيش وكذا الترامادول، وأيضًا مشتقات الميثامفيتامين، وعليه قررت النيابة ضبطه وإحضاره في قضية دهس شاب أعلى الطريق الدائري، بعد ثبوت القيادة تحت تأثير المخدر.

وفى سياق آخر شهد الطريق الاقليمي بالجيزة حادث تصادم مروع بين سيارتين ميكروباص ما اسفر عن مصرع ٥ اشخاص واصابة ١٨ اخرين.

تلقت مديرية امن الجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود ضحايا نطاق مركز العياط

انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى محل البلاغ، وتبين اصطدام سيارتين ميكروباص مما أسفر عن مصرع 5 أشخاص فيما أصيب 18 آخرون.

اودعت الشرطة الجثامين ثلاجة المستشفى، ونقل المصابين لتلقي العلاج مع تجنيب آثار الحادث نهر الطريق.