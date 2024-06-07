تعليم الإسكندرية تناقش إنهاء استعدادات لانطلاق امتحانات الثانوية العامة

عقد مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، الدكتور عربي أبوزيد، اجتماع موسع مع مديري عموم الإدارات التعليمية للتشديد على إنهاء الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023 / 2024 وتوفير بيئة امتحانية آمنة وملائمة للطلاب، وذلك بحضور نجلاء سليم مدير عام التعليم العام وأميرة جبر مدير عام الشئون التنفيذية، وأحمد السيد مدير عام الشئون المالية والإدارية.

وكانت الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، قد أعلنت عن التعاون مع مديرية التربية و التعليم و هيئة التأمين الصحي -فرع شمال غرب الدلتا ومرفق الإسعاف بالإسكندرية في وضع خطة تأمين طبي متكاملة لضمان توفير الخدمات الطبية بجميع اللجان والتي يبلغ عددها 137 لجنة على مستوى محافظة الإسكندرية.

جاء ذلك في إطار استعدادات مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية لتقديم خدمات التأمين الطبي ب لجان الامتحانات للثانوية العامة والتي تبدأ يوم الإثنين المقبل و تستمر حتى 20 يوليو المقبل.