"كلنا واحد".. قوافل طبية بالمجان ومساعدات عينية لدعم المواطنين

واصلت وزارة الداخلية فعاليات مبادرة "كلنا واحد .. معك فى كل مكان" - تحت رعاية رئيس الجمهورية ،والتي تهدف لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين من قاطنى المناطق الأكثر إحتياجاً والسيدات المعيلات .



حيث إضطلع قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بالتنسيق مع القطاعات الأمنية والجهات المعنية، بتوجيه قوافل (طبية - إنسانية)، إستهدفت عدد من القرى والتجمعات السكانية بنطاق محافظة "البحيرة" لتقديم كافة أوجه الرعاية والدعم للمواطنين .

تم خلال فاعليات المبادرة توزيع عدد من العبوات الغذائية والمساعدات العينية، وتوقيع الكشف الطبى على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان، وكذا توزيع بعض المساعدات العينية على عدد من السيدات المعيلات من ذوات الإحتياجات الخاصة.



كما تم زيارة عدد من المنشآت الشرطية للتأكيد على تقديم الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر والعمل على الإرتقاء بالمواقع الخدمية وتطويرها بكافة القطاعات ، بالإضافة إلى التأكيد على إحترام حقوق الإنسان وصون كرامته وحسن معاملة المواطنين.

كما شارك فى القافلة عدد من ضباط وضابطات قطاع حقوق الإنسان لتيسير تلبية المطالب الأمنية والخدمية لبعض الأهالى.

وقد لاقى ذلك قبولاً وإستحساناً من الأهالى ، مُشيدين بجهود الوزارة فى هذا الشأن.