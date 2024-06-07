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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

دنيا ودين

الأوقاف: افتتاح أول إدارة للدعوة بالعاصمة الإدارية الجديدة قبل نهاية الشهر الجاري

د. عبد الله حسن
د. عبد الله حسن المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف

صرح د. عبد الله حسن المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف بأنه في إطار دور وزارة الأوقاف بالعناية بشئون المساجد وعمارتها وإحيائها بالمقارئ القرآنية والأنشطة الدعوية وتهيئتها للراكعين والساجدين، وفي ضوء ما يتم من إعمار وبناء حضاري عظيم بالعاصمة الإدارية الجديدة، ستفتتح مديرية أوقاف القاهرة قبل نهاية شهر يونيه الجاري بإذن الله تعالى أول إدارة للدعوة بها، ودعم هذه الإدارة بنخبة من الأئمة المتميزين للقيام بواجبهم ودورهم الدعوي وإمامة المصلين في المساجد التي يتم افتتاحها بها.

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