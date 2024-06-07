محافظ الشرقية: فتح المجازر بالمجان لإستقبال المواطنين لذبح أضاحيهم خلال عيد الأضحي

والتصدى لمحاولات الذبح بالشوارع..

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على مدير مديرية الطب البيطري إنهاء الاستعدادات اللازمة لإستقبال عيد الاضحى المبارك وذلك بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المعارض وشوادر بيع اللحوم و محلات الجزارة وثلاجات الحفظ بالتنسيق مع الجهات المعنية للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الإشتراطات الصحية والبيئية والإشراف على المذبوحات بالمجازر الحكومية مُشدداً على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وفتح المجازر بالمجان لإستقبال المواطنين لذبح أضاحيهم و التصدى لمحاولات الذبح بالشوارع.

وفى هذا الإطار أشار اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، إلى قيام المديرية بتشكيل لجنة مركزية بالمديرية لمتابعة الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك ولجان فرعية بالإدارات الخارجية التابعة للمديرية بالمراكز المختلفة داخل المحافظة لإستقبال الشكاوى أيام عيد الأضحى والعمل على حلها.

وأوضح مدير المديرية أنه تم التنسيق مع اللجنة المركزية بالمديرية ومديرية الزراعة و فرع شئون البيئة الإقليمي لمحافظتى الشرقية و الإسماعيلية وذلك للحفاظ على الصحة العامة و نظافة البيئة منعا للذبح العشوائى فى مدن و مراكز المحافظة وأنه تم رفع درجة الإستعداد القصوى وإرجاء الراحات و الإجازات للسادة أطباء المجازر وأطباء الصحة العامة و التفتيش و أطباء الجلود و المخلفات على مستوى المحافظة.

و أضاف أنه تم عمل صيانة لجميع الأختام و توفير المادة الملونة المستخدمة لأختام اللحوم بجميع المجازر وتم التنبيه على مديرى الإدارات بكل مركز بعمل نوبتجيات خلال أيام عيد الأضحى لإستقبال الأضاحى و حصر أعدادها ولتلقى البلاغات و شكاوي المواطنين.

و أشار مدير مديرية المديرية إلى قيام المديرية بتنشيط المرور على (المحلات - الشوادر - الهيبرات - السوبر ماركت ) لمتابعة صلاحية المنتجات الحيوانية المعروضة ذات الأصل الحيواني ، وكذلك التنسيق مع ( مديرية التموين ، مباحث التموين ، مديرية الصحة بالشرقية ، جهاز حماية المستهلك ) لتكثيف حملات المرور على محلات بيع اللحوم الطازجة لضبط اللحوم المذبوحة خارج السلخانات و المرور على مصانع اللحوم و ثلاجات حفظ اللحوم و الأسماك و الدواجن المجمدة بالمحافظة.

و أوضح أنه تم التنسيق مع جمعية الأورمان بالتعاون لذبح عدد (٣٠) رأس (ذكر بقرى ) وزن كبير أضاحى داخل مجزر أولاد صقر خلال أيام العيد، وكذلك التعاون مع مشروع حياة كريمة لذبح عدد (٩) رأس (ذكر بقرى ) كولومبى داخل مجزر القيصر بالصالحية خلال أيام العيد و توزيع اللحوم المشفاه على الأسر الأولى بالرعاية بقرى و مراكز المحافظة.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد أكد على ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية والداجنة وزيادة إنتاجيتها مع رفع الوعي الطبي البيطري بين أصحاب المزارع والماشية وذلك من خلال الاستمرار في تكثيف عقد الندوات وتنظيم حملات التوعية الإرشادية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وفى هذا الإطار أشار اللواء دكتور إبراهيم محمد متولى مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، إلى أن مديرية الطب البيطري بالشرقية قامت بتنظيم ورشة عمل بعنوان معايير السلامة البيولوجية فى المعامل وخطورة الإصابة بالأمراض المشتركة "السل - البروسيلا - السعار" وذلك بحضور كل من الدكتور هشام مسعود وكيل الوزارة للصحة بالشرقية، والدكتورة شهيرة الحنفى مدير معهد بحوث صحة الحيوان بالشرقية، والدكتورة امل سعيد مدير المعمل المرجعى، وعدد من أعضاء النقابة العامة والنقابة الفرعية، والدكتور محمد عبد الحميد يوسف مدير عام الإدارة العامة للصحة العامة والمجازر، والدكتورة منال السيد مدير إدارة الامراض المشتركة، وأطباء إدارة ومعامل الامراض المشتركة بالمديرية، وأقسام الصحة العامة بالإدارات الخارجية، وعدد كبير من الأطباء بالمديرية.

أوضح مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، أن الورشة تأتى لنقل الخبرات بين الإدارات الفنية المختلفة فى إطار سعى المديرية وبذل كل الجهود للحفاظ على الثروة الحيوانية و الصحة العامة للمواطنين.

كما ألقى الدكتور عبدالله مرواد أستاذ الأمراض المشتركه بكلية الطب البيطرى جامعة الزقازيق، محاضرة عن الأمراض المشتركة ومسبباتها وأشهر الأمراض المشتركة وخطورتها وعن معايير السلامة التى تُتخذ لحماية الباحثين بالمعامل والبيئة وكيفية التخلص من النفايات.

وأقي الدكتور محمد على صالح رئيس بحوث بمعمل بحوث الصحة الحيوانية بالشرقية، محاضرة عن معايير السلامة المهنية فى المختبرات من حيث الأمان الحيوي وتجميع وحفظ وإرسال العينات داخل المختبرات وآلية تسجيل البيانات.

وفى نهاية الورشة قام مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، بتقديم الشكر لجميع الحاضرين على كل الجهود المبذولة للنهوض بالثروة الحيوانية.

وكان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد أكد على مدير مديرية الطب البيطري، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المعارض وشوادر بيع الأسماك واللحوم ومحلات الجزارة ومحلات بيع الأسماك والمطاعم وثلاجات الحفظ والمصانع وسيارات بيع اللحوم لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكل الاشتراطات الصحية والبيئية والإشراف على المذبوحات بالمجازر الحكومية ومجازر الدواجن للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين لضبط سوق اللحوم و الدواجن و الأسماك.

ومن جانبه أوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، أن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، بالاشتراك مع الجهات المعنية (شرطة البيئة والمسطحات المائية - الرقابة الإدارية - الرقابة التموينية - مباحث التموين - الرقابة الصحية - مجالس المدن) قامت بتنفيذ حملات تفتيشية لضبط سوق اللحوم والدواجن والأسماك.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، أن الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير محضرين مخالفة و ضبط (٤ طن و ٦٠٠ كجم) أسماك مدخنة ومجمدة ودواجن مجمدة ومصنعات لحوم مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وتم عمل المحاضر اللازمة واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

لتوفير غذاء صحي وآمن حفاظا على صحة و سلامة المواطنين من كل الأغذية الفاسدة والمجهولة المصدر.