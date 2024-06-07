مجلس شيوخ البحر الأحمر يحضر الجلسة الأولي لنموذج محاكاة مجلس الشيوخ

شارك نموذج محاكاة مجلس الشيوخ بمحافظة البحر الأحمر، في الجلسة الأولي والافتتاحية لنموذج محاكاة مجلس الشيوخ تحت قبة المجلس للمرة الأولي في تاريخه، بحضور الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار بهاء الدين أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ، النائب أحمد دياب وشريف الجابري وكيلا لجنة الشباب والرياضة بالمجلس، والنائب محمد عمارة امين سر اللجنة، والمستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، والعديد من أعضاء مجلس الشيوخ وقيادات الوزارة.

جاء ذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر وبتوجيهات فراج عبد المقصود وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، وإشراف إيهاب طه وكيل المديرية للشباب وشيرين صفوت مدير إدارة البرلمان والتعليم المدنى.

في مستهل الحديث، عبر وزير الشباب والرياضة عن سعادته بتواجده تحت قبة مجلس الشيوخ هذا الصرح الشامخ والتاريخي، موجهاً الشكر لرئيس مجلس الشيوخ علي الموافقة علي استضافة هولاء الشباب الواعد تحت قبه هذا الصرح العظيم.

وقال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن مشاركة الشباب في نموذج مجلس الشيوخ يعكس نهجاً راسخاً في توجيهات القيادة السياسية للاستثمار في بناء الإنسان ، وتعزيز مشاركتهم في التنمية، وتمكينهم وتوفير البيئة المحفزة للإبداع وجميع الإمكانات اللازمة لتحقيق الريادة والتميز بشتى المجالات.

وركز الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على الاهتمام الغير مسبوق بالشباب، وحرص الدولة من خلال وزارة الشباب والرياضة على التمكين الفعلي لهم، لافتاً أن القيادة السياسية قد رفعت شعار التدريب والتأهيل، وهو ما أسفر عن وجود العديد من القيادات المؤهلة من الشباب المصري الواعد.

وأضاف صبحي، أن نموذج المحاكاة يؤكد أننا على الطريق الصحيح؛ خصوصًا أننا أمام شباب مدرب وواعٍ، وأن نموذج محاكاة مجلس الشيوخ فرصة متاحة للإبداع والعمل والتدريب، موضحًا أن النموذج فرصة ليتثني للشباب فهم طبيعة عمل المجلس وصقل مهاراتهم وخبراتهم لتأهيلهم ككوادر مستقبلاً تستطيع المنافسة في انتخابات المجلس الحقيقي.

الجدير بالذكر أن النموذج الثاني من نماذج محاكاة الحياة السياسية المصرية ، يُعَّد مدرسة سياسية لتدريب الشباب من سن 25 لـ40 عاماً على كل ما يخص مجلس الشيوخ المصري، سواء قانونه أو لائحته أو اختصاصه ليتثني للشباب فهم طبيعة عمل المجلس وإصقال مهاراتهم وخبرتهم لتأهيلهم ككوادر مستقبلاً.

وشارك في الحضور من البحر الأحمر اروى محمد رجب من أعضاء مجلس الشيوخ وفاز عن محافظة البحر الأحمر محمد السيد حامد منسي كوكيل ثاني لجنة الثقافة والسياحة والآثار والاعلام.

وتقدمت شيرين صفوت بالتهنئة لمحمد السيد حامد منسي على توليه ذلك المنصب مشيرة انها بتوجيهات وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحر الأحمر ستقدم كافة سبل الدعم والالتزام بتمكين الشباب وتوفير الفرص والظروف المناسبة لتطوير قدراتهم وتحقيق تطلعاتهم في المجال السياسي والعام.ليبقى برلمان البحر الأحمر متألق ويخرج شباب قوى داعم لمحافظته ليصبح القوة الدافعة للتقدم والتطوير حيث أنهم يحملون حيوية وآفاق جديدة تساهم في تشكيل مستقبل البلاد بشكل أفضل.

وأوضحت أنهم سيظلوا كأصوات للشعب ويمثلوا مصالح الشباب والقضايا المهمة لهم بشكل فعال في البرلمان. وبالتالي، سيتم تعزيز العدالة الاجتماعية وتوفير فرص متساوية للشباب في المجتمع.