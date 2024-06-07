إستبعاد مدافع برشلونة من قائمة إسبانيا النهائية لـ يورو 2024

أعلن لويس دي لافونتي المدير الفني لمنتخب إسبانيا القائمة النهائية للاروخا من أجل المشاركة في بطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2024”.

وشهدت القائمة النهائية للمنتخب الإسباني إستبعاد كوبارسي قلب دفاع برشلونة الواعد إضافة للثنائي اليكس جارسيا وماركوس يورينتي.

وتضم قائمة المنتخب الإسباني كلا من:

حراسة المرمى: أوناي سيمون (أتليتك بلباو)، دافيد رايا (أرسنال)، أليكس ريميرو (ريال سوسيداد)

خط الدفاع: إيمريك لابورت (النصر)، روبن لو نورماند (ريال سوسيداد)، ناتشو فيرنانديز (ريال مدريد)، داني كارفاخال (ريال مدريد)، أليخاندرو جريمالدو (باير ليفركوزن)، خيسوس نافاس (إشبيلية)، داني فيفيان (أتلتيك بلباو)، مارك كوكوريا (تشيلسي)

خط الوسط: رودري (مانشستر سيتي)، مارتن زوبيميندي (ريال سوسيداد)، ميكيل مورينو (ريال سوسيداد)، بيدري (برشلونة)، فيرمن لوبيز (برشلونة)، أليكس باينا (فياريال)، فابيان رويز (باريس سان جيرمان)

خط الهجوم: ألفارو موراتا (أتليتكو مدريد)، نيكو ويليامز (أتليتك بلباو)، داني أولمو (لايبزج)، ميكيل أويارزابال (ريال سوسيداد)، خوسيلو (ريال مدريد)، فيران توريس (برشلونة)، أيوزي بيريز (ريال بيتيس)، لامين جمال (برشلونة)