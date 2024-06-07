انطلاق تدريب أولمبياد الشركات الناشئة في جامعة سمنود التكنولوجية

انطلقت تدريبات أولمبياد الشركات الناشئة بجامعة سمنود التكنولوجية برعاية الدكتور منتصر دويدار رئيس جامعة سمنود التكنولوجية.

وأعلن رئيس جامعة سمنود التكنولوجية عن الفرق المقبولة والمؤهلة لتصفيات أولمبياد الشركات الناشئة على مستوى الجامعة.

وقامت الدكتورة هبة الفوطي منسق جامعة سمنود التكنولوجية لبرامج صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ بعرض خطة التدريبات للفترة المقبلة حتى التصفيات النهائية لبرنامج أولمبياد الشركات الناشئة.

أهداف أولمبياد الشركات الناشئة

ويستهدف أولمبياد الشركات الناشئة طلاب وباحثي الجامعات المصرية، الذين لديهم أفكار ابتكارية، ويرغبون في تطويرها إلى نموذج عمل حقيقي، وإنشاء شركة ناشئة قائمة على هذه الأفكار. سواء كان منتج أو خدمة كي تكون قيمة مضافة لتحقيق التنمية المستدامة.

وتشمل مزايا المشاركة في برنامج أوليمبياد الشركات الناشئة ما يلي: تمويل الشركات الفائزة بـ500 ألف جنيه وخدمات قيمتها 500 ألف جنيه بالإضافة إلى المشاركة في برنامج GenZ التلفزيوني.

كما تشمل مزايا برنامج أولمبياد الشركات الناشئة: التدريب والتوجيه من رواد الأعمال والمستثمرين ذوي الخبرة، وإمكانية الوصول إلى شبكة من المستثمرين وأصحاب الأعمال، وابراز مجهودات فريقك اعلاميا

وتشارك جامعة سمنود التكنولوجية في أولمبياد الشركات الناشئة الذي سيقام فعاليات التدريبات على أرض الجامعه بتدريب وتأهيل وتصفية عدد 19 مشروع يضم عدد 15 مشروع (مسار طلابي) وعدد 4 مشروعات (مسار الباحثين).

وتعد جامعة سمنود التكنولوجية إحدى جامعات الجيل الرابع، والتي تهتم بالابتكار وريادة الاعمال علاوة على التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع.