بسنت شوقي بإطلالة جذابة في حفل زفاف جميلة عوض (شاهد)

شاركت الفنانة بسنت شوقي صورة تجمعها بزوجها محمد فراج من حفل زفاف الفنانة جميلة عوض والمونتير أحمد حافظ وذلك عبر خاصية الاستوري على صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأشهر انستجرام.

وظهرت الفنانة بفستان مكشوف الأكمام باللون الأسود كما اختارت لخصلات شعرها البني القصير تسريحة بسيطة حيث تركته منسدلا على كتفيها بنعومة وانسيابية، ولم تتكلف في وضع المكياج واكتفت بوضع أحمر شفاه باللون الوردي الفاتح وبلاشر بنفس اللون، ورسمت عينيها بوضع الماسكرا والايلاينر باللون الأسود.

واحتفلت أمس الفنانة جميلة عوض بحفل زفافها على المونتير أحمد حافظ قي قلعة صلاح الدين الأيوبي وسط حضور كبير ومميز من أشهر نجوم الوسط الفني أبرزهم عمرو دياب ويسرا ومنى زكي وشيرين ولبلبة وغيرهم من الفنانين.

آخر أعمال جميلة عوض

آخر أعمال النجمة جميلة عوض فى السينما هو فيلم "المحكمة" وشاركها فى بطولته كل من غادة عادل، فتحي عبدالوهاب، وسلوى عثمان، وليلى أحمد زاهر وغيرهم من النجوم.

ويتناول فيلم "المحكمة" العديد من القضايا المهمة ومن واقع المجتمع، وتسليط الضوء على الكثير من المشكلات في المجتمعات العربية، وجميع الأحداث تدور فى يوم واحد ومكان واحد وهو المحكمة، ونشاهد قضايا الكثير من الناس، ولكل بطل الخط الخاص به، وهناك 6 قضايا جنائية يسلط الفيلم الضوء عليها.