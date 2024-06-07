13 شهيدًا في قصف إسرائيلي على قطاع غزة فجر اليوم

ترتفع أعداد الشهداء الفلسطينيين ساعة تلو الأخرى نتيجة استمرار العدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة والشعب الفلسطيني الأعزل حيث ارتقى 8 شهداء وأصيب اخرون، فجر اليوم الجمعة الموافق 7 يونيو، في قصف إسرائيلي على مدينة ومخيم المغازي وسط القطاع.

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أكدت مصادر محلية أن 6 شهداء ارتقوا جراء استهداف الاحتلال منزلا يعود لعائلة الرفاتي شمال مخيم المغازي وسط القطاع، مشيرة إلى ارتقاء شهيدين في قصف إسرائيلي استهدف حي الصورة في مدينة غزة.

كما ارتقى، في الساعات الأولى من ليلة الجمعة، خمسة شهداء، جراء غارة إسرائيلية على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية أن قوات الاحتلال استهدفت مبنى لبلدية النصيرات وسط قطاع غزة، ما أدى لارتقاء خمسة شهداء بينهم رئيس بلدية النصيرات إياد المغاربي.

يذكر أن المصادر الطبية الفلسطينية أعلنت أمس ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 36654، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.

وأضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 83309 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.. بحسب ما نقلته "وفا".

ولفتت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 6 مجازر بحق العائلات في القطاع، أسفرت عن استشهاد 68 مواطنا، وإصابة 235 آخرين، خلال الـ24 ساعة الماضية.