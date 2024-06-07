أبرز تصريحات رحمه أحمد في برنامج "أسرار النجوم"

حلت الفنانة رحمة أحمد، ضيفة برنامج "أسرار النجوم"، الذي تقدمه المذيعة إنجي علي، على راديو نجوم إف إم، للحديث عن آخر أعمالها الفنية.

وتستعرض بوابة الوفد، لمتابعيها أبرز تصريحات رحمة أحمد خلال الحلقة :-

تخرجت من كلية علوم وبالتوازي مع الدراسة كنت بمثل في مسرح الجامعة وكان الأمر ممتعا جدًا.

ووجود عروض مثل "مسرح مصر" أعاد الفكرة من جديد إن الناس تنزل تروح تقطع تذكرة وتدخل المسرح.

اشتغلت مع الفنان حمدي الميرغني في مسرحية تم عرضها في السعودية وهو فنان لديه مَلكة الارتجال على المسرح.

أول يوم تصوير لي في مسلسل "الكبير أوي" كنت هموت من الرعب، رغم بساطة المشهد، والنجم أحمد مكي كان داعما جدا لي وسعى لتهدئتي.

ادين بالفضل في مسيرتي لشخصية "مربوحة" في مسلسل الكبير أوي.

تعاوني مع عدد من نجوم الكوميديا، منهم : "محمد هنيدي، أحمد مكي، هشام ماجد" له مذاق خاص.

كل فنان منهم وله طريقته في الكوميديا، واتشرفت إني كنت جزء من تجاربهم.

بدأت مسيرتي مع الفنان أحمد أمين ثم أحمد مكي وهنيدي وشيكو وهشام ماجد، ولذلك أعتبر نفسي محظوظة، وكل تجربة كانت ممتعة.