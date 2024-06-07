محافظ الجيزة يتابع الاستعدادات لاستقبال امتحانات شهاده الثانوية العامة

عقد محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، اجتماعاً موسعاً لمناقشة الاستعدادات اللازمة لاستقبال امتحانات شهادة الثانوية العامة 2024 والمقرر انعقادها في الفترة من 10 يونيه الجاري وحتي 20 يوليو القادم .

وأكد محافظ الجيزة ان امتحانات الثانوية العامة هذا العام يؤدي فيها ٨٧٢٦٤ طالبا وطالبة الامتحانات داخل ١٩٢ لجنة علي مستوي المحافظة الأمر الذي يتطلب معه تضافر جهود الجهاز التنفيذي وبالتعاون مع الجهات المعنية لخروج العملية الامتحانية بالشكل اللائق .

وقد وجه المحافظ بالتنسيق الكامل بين رؤساء المراكز والمدن والاحياء ومديري الإدارات التعليمية لتجهيز مقرات اللجان قبل بدء الامتحانات داخل المدارس وتمهيد الطرق المؤدية إلي اللجان مشدداً علي النظافة العامة داخل المدارس وخارجها وعدم السماح بوجود أي إشغالات أو مصادر للضوضاء بجوار لجان الامتحانات .

وأكد المحافظ علي ضرورة مراعاة التنفيذ الدقيق لكافة عناصر الخطة الامنية لتأمين كافة انشطة ومقار أعمال لجان الامتحانات بأنحاء المحافظة بتضافر جهود كافة الاجهزة التنفيذية .

وأشار راشد إلي أن هناك تنسيق كامل بين المحافظة ومديرية أمن الجيزة لتأمين كافة مقرات لجان الامتحانات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة تجاه أي تجاوزات قد تحدث مشدداً علي أنه لن يسمح بحدوث أي تجاوزات داخل اللجان أو خارجها .

ووجه محافظ الجيزة بالتنسيق الكامل بين غرفة العمليات بالمحافظة وغرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم لتلقي أي شكاوي أو معوقات وسرعة حلها من خلال العرض علي الجهات المختصة ، مشيراً إلي متابعته الشخصية وعلي مدار اليوم لسير وانتظام الامتحانات في كافة اللجان .

ومن جانبه أكد اشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة علي توفير عدد ٤٨ استراحة وتزويدها بكافة وسائل الراحة للمراقبين لافتاً انه تم التنسيق مع مديرية الصحة لتوفير طبيب أو زائرة صحية في كل لجنة من لجان سير الامتحانات، وتم تشكيل غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية لمتابعة سير الامتحان وربطها بغرفة العمليات الرئيسة بالديوان العام وربطها بغرفة عمليات المحافظة والوزارة لمتابعة سير الامتحانات والتدخل الفورى لحل أي طارئ قد يحدث .