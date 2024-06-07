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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

بنقطعها ونبيعها خردة.. اعترافات أخطر عصابة سرقة السيارات بالقاهرة

سرقة سيارة
سرقة سيارة

عصابة سرقة السيارات.. طالبت النيابة العامة تحريات المباحث الجنائية حول واقعة القبض على 5 عاطلين لممارستهم نشاط إجرامى تخصص فى سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" ، وقررت جهات التحقيق حبس المتهمين  4 أيام علي ذمة التحقيقات .


وأقرا المتهمون بتكوينهم تشكيل عصابي  تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع ، وبيعها خردة ، وأرشدوا عن 4 سيارات وهيكل سيارة والأدوات المستخدمة فى التقطيع، من أجل تحقيق أرباح غير مشروع .

عصابة سرقة السيارة تفاصيل سقوطها  كانت بورود معلومات  لقسم شرطة مدينة نصر ،مفادها  قيام 5 متهمين بسرقة السيارات وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات جرى التوصل إلي المتهمين وبأعداد الأكمنة اللأزمة، نجح رجال المباحث القاهرة في ضبط 5 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول لقيامهم بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" وتقطيعها ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.

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