بنقطعها ونبيعها خردة.. اعترافات أخطر عصابة سرقة السيارات بالقاهرة

عصابة سرقة السيارات.. طالبت النيابة العامة تحريات المباحث الجنائية حول واقعة القبض على 5 عاطلين لممارستهم نشاط إجرامى تخصص فى سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" ، وقررت جهات التحقيق حبس المتهمين 4 أيام علي ذمة التحقيقات .



وأقرا المتهمون بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع ، وبيعها خردة ، وأرشدوا عن 4 سيارات وهيكل سيارة والأدوات المستخدمة فى التقطيع، من أجل تحقيق أرباح غير مشروع .

عصابة سرقة السيارة تفاصيل سقوطها كانت بورود معلومات لقسم شرطة مدينة نصر ،مفادها قيام 5 متهمين بسرقة السيارات وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات جرى التوصل إلي المتهمين وبأعداد الأكمنة اللأزمة، نجح رجال المباحث القاهرة في ضبط 5 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول لقيامهم بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" وتقطيعها ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.