محافظ أسيوط يتفقد الموقع المقترح لإنشاء سوق نموذجي ساحل سليم

حرص محافظ أسيوط اللواء عصام سعد، على تفقد الموقع المقترح لإنشاء سوق نموذجي بمدينة ساحل سليم بتكلفة 1.5 مليون جنيه، وذلك ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة لعام 2023 – 2024، والتي يجري تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة وفقًا لاحتياجات المواطنين.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزارء، والمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية؛ لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وفقًا لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية رافقه خلالها أسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم، والمهندس عصام القرن وكيل وزارة الإسكان، والمهندسة منى فرغلي مدير المكتب الفني لمديرية الاسكان.

بدأ المحافظ أسيوط جولته بتفقد منطقة السوق الذي يضم الباعة الجائلين بمدينة ساحل سليم بالمنطقة المجاورة لمقر المركز، والتي سيتم إنشاء السوق النموذجي بها، وتجهيزها وفقًا لأحدث المواصفات، تحت إشراف مديرية الإسكان لتلبي احتياجات المواطنين.

وشدد المحافظ، على سرعة اتخاذ إجراءات تنفيذية للبدء في المشروع مع مراعاة المواصفات ومعايير الجودة في التنفيذ، لافتًا إلى أهمية مشروعات الأسواق في توفير فرص العمل للشباب والمواطنين وإتاحة الفرصة لهم لعرض منتجاتهم وإقامة مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتحقيق التمكين الاقتصادي لهم، بالإضافة إلى استيعاب الباعة الجائلين ومنع الزحام المروري بالشوارع والميادين.

تنفيذ مشروعات الأسواق الحضارية النموذجية بقرى حياة كريمة في أسيوط

وقال محافظ أسيوط، إنه يجرى تنفيذ مشروعات الأسواق الحضارية النموذجية ووحدات الإطفاء والمواقف النموذجية بقرى حياة كريمة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لقاطنيها، فضلًا عن مشروعات الخطة الاستثمارية، موجهًا رئيس مركز ساحل سليم بالمتابعة المستمرة والميدانية لكافة المشروعات والإشراف الميداني اليومي على أعمال المقاولين بمواقع الأعمال الإنشائية للوقوف على نسب التنفيذ وإزالة كافة المعوقات وتذليل أي تحديات تواجه أعمال التنفيذ، بما يساهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى المستهدفة والمساهمة في إحداث نقلة نوعية في حياتهم وذلك من التنسيق المستمر بين كافة الجهات المعنية والمتابعة الميدانية المستمرة لإنهاء كافة متطلبات وإجراءات تنفيذ تلك المشروعات التي تتكامل مع باقي مشروعات المبادرة الرئاسية لتحسين مستوى الخدمات التي تمس الاحتياجات اليومية للمواطن.