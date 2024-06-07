محصول الذرة الشامية فريسة لدودة الحشد الخريفية بالفيوم

يعد محصول الذرة، من أهم المحاصيل الزراعية بمحافظة الفيوم نظرا للعائد الاقتصادي أو حاجة الفلاح إليه للتخزين سواء لاستخدامه في المخبوزات أو كعلف للماشية.

وأصبح محصول الذرة الأكثر تأثرا بالآفات التي انتشرت بكثرة في الآونة الأخيرة، وتسببت في هلاك العديد من المحاصيل، رغم قيام المزارعين بالمكافحة المستمرة لمقاومة الإصابة.

على رأس هذه الآفات دودة الحشد الخريفية التي تعد الآفة الأخطر، وتأثيرها يصل لمحاصيل أخرى مثل البنجر والبطاطس والقطن، إلا أنها تكون أشد تأثيرا في محصول الذرة، وتسببت في خسائر كبيرة للمزارعين، بل وصل الأمر إلى قيام بعض المزارعين بحرث الأرض المنزرعة بمحصول الذرة وزراعتها بمحاصيل أخرى، بعد فشل كل محاولات المكافحة سواء من المزارع أو الإدارة الزراعية.

في البداية يقول محروس السيد - مزارع- قمت بزراعة مساحة ثلاثة أفدنة بمحصول الذرة رغم إرتفاع أسعار التقاوي بنسبة تتخطى 300% مقارنة بالعام الماضي، وقمت بتجهيز الأرض ووضع السماد وبعد زراعة المحصول بدأت تظهر الإصابات وهي نفس الآفات التي أصابت المحصول خلال العام الماضي، ودائما ما تظهر أعراض الإصابه على أي جزء من النبات فوق سطح التربة وخاصة البراعم والأوراق على هيئة انتفاخات صغيرة الحجم ثم تأخذ في الكبر والتضخم وتكون مغطاة في البداية بغلاف سميك أبيض بداخله مسحوق أسود فحمى عبارة عن جراثيم الفطر المسبب للإصابة، مضيفا أنه عقب ظهور الإصابة تواصلنا مع مشرف الجمعية الزراعية لإبلاغ الإدارة الزراعية عن مناطق الإصابة ولكننا لم ننتظر رد الجمعية الزراعية خوفا من تفاقم الإصابة وقمنا برش المبيدات لمحاولة انقاذ المحصول بالإضافة الى وضع حبوب في قلب النبات وهو ما يسمى "الحلقمة" ولكن ما نواجهه دائما هو إنتشار المبيدات الزراعية المغشوشة التي يتم بيعها للمزارعين بأسعار مرتفعة وهي مقلدة وغير معتمدة من وزارة الزراعة.

وفي نفس السياق ناشد المزارع حسين محمد مسئولي مديرية الزراعة بالعمل على مكافحة دودة الحشد الخريفية التي تتسبب سنويا في هلاك محصول الذرة والذي يعد من المحاصيل الرئيسية وتقوم الدولة باستيراد ملايين الأطنان لسد حاجة السوق المحلي، موضحا غياب المكافحة بشكل تام وذلك بسبب عدم وجود موظفين بالجمعيات الزراعية، حيث توجد جمعيات زراعية لا يوجد بها سوى مسئول واحد فقط يقوم بالأعمال الإدارية من تسجيل الحيازات وصرف مستلزمات الإنتاج.

طرق مكافحة دودة الحشد الخريفية في محصول الذرة

وكان معهد وقاية النبات التابع لمركز البحوث الزراعية قد أصدر تقريرا يوضح من خلاله كيفية التعرف على دودة الحشد، وكيفية مقاومتها خلال الموسم الحالي للزراعة تضمن الخطوات التالية:

- تستكمل الحشرة دورة حياتها خلال 30 يوما، وتصل أعداد البيض التي تضعها أنثى الفراشة، من 1500 إلى 2000 بيضة خلال فترة حياتها.

- يمكن للفراشة أن تطير 100 كم كل ليلة، وتختلف القدرة على الطيران في الفراشات حديثة الخروج عمر يوم.

- تزداد القدرة على الطيران بتقدم العمر حتى 5 أيام ثم تنخفض سرعة ومسافة الطيران بعد ذلك حتى عمر 10 أيام.

- دودة الحشد ليلية النشاط، لذا يمكن استخدام المصائد الضوئية للحصر، والتأكد من وجود الفراشات.

- يلزم البحث عن البيض واليرقات، بحسب كتاب التوصيات المعتمدة لمكافحة الآفات الزراعية، الصادر عن لجنة المبيدات الزراعية بوزارة الزاعة.

وأضاف التقرير بأنه يمكن التدخل لمكافحة دودة الحشد عند الوصول الى الحد الحرج، وهو وجود لطع البيض بنسبة 5%، أو تقدير مظهر الإصابة بنسبة 25% من عدد النباتات التي خضعت للفحص، وذلك في حال تحول الحشرة إلى آفة مستوطنة، موضحا ان هناك عدة اجراءات يمكن من خلالها مكافحة دودة الحشد وذلك بالزراعة المبكرة، والتحميل مع البقوليات حيث يساعد ذلك في الحد من الإصابة بمعدل 20 إلى 30%، كما يمكن زراعة أصناف مبكرة النضج، وأستخدام مصايد نباتية، وزراعة أصناف نباتية مقاومة قادرة على تحمل الإصابة، بالإضافة إلى المكافحة الطبيعية لدودة الحشد الخريفية بجمع اللطع واليرقات والنباتات المصابة باليد والتخلص منها، والحرث العميق لقتل العذارى، ووضع الرمل أو الرماد المخلوط ببدرة الشطة في قلوب الذرة، وكذلك المكافحة الكيميائية لدودة الحشد بالمبيدات عند وصول الإصابة إلى الحد الحرج للتدخل ويوجه المبيد إلى قلب النبات، فضلا عن المعاملة الموضعية في المناطق شديدة الإصابة المنعزلة، ويكون الرش في الصباح الباكر أو بعد غروب الشمس، وإستخدام المبيدات مع مياه الري.