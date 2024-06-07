وكيل تعليم الغربية يتابع مبادرة "تقدر في 10 أيام '' لطلاب الثانوية

قام اليوم المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، بمتابعة فعاليات مبادرة "تقدر في 10 أيام ''للمراجعات العامة والنهائية لطلاب الشهادة الثانوية العامة، بشعبتيها العلمية والأدبية، والتي تتم ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بجميع الإدارات التعليمية العشر بمحافظة الغربية، والتي تأتي في إطار تخفيف الضغوط الاقتصادية والنفسية التي يعانيها الطلاب وأسرهم خلال امتحانات الشهادة الثانوية العامة.

وتابع وكيل الوزارة، فعاليات المبادرة في قاعة نادي نقابة المعلمين بإدارة سمنود، حيث شملت المراجعة اليوم مادتي اللغة العربية، والإحصاء والاقتصاد، وشهدت المبادرة حضورا واقبالا طلابيا كثيفا، حيث تأتي هذه المراجعات استعداداً لانطلاق امتحانات الشهادة الثانوية العامة، والمقرر لها أن تبدأ يوم الاثنين الموافق العاشر من يونيو المقبل، وتنتهي يوم السبت الموافق العشرين من شهر يوليو القادم.

الجدير بالذكر أن هذه المراجعات، تبدأ من الساعة العاشرة صباحا بجميع الإدارات التعليمية، لتشمل جميع المواد الدراسية للشعبتين العلمية والأدبية، وفقد الجدول المحدد، بالإضافة إلى محاضرة دعم نفسي، لتحفيز الطلاب وحثهم على التحصيل الجيد، واستثمار الوقت.

وقدم وكيل الوزارة، الشكر والتقدير لمؤسسة "حياة كريمة" التي تعمل على تخفيف الأعباء المادية عن كاهل أولياء الأمور، وتساعد أبنائنا الطلاب في تحقيق الأهداف المنشودة من التحصيل الجيد واستثمار الوقت، وتحقيق أقصى استفادة من خبرات المعلمين المتميزين في المواد العلمية والأدبية، متمنياً النجاح والتوفيق لأبنائنا الطلاب في ماراثون الثانوية العامة.