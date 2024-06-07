عجلات قطار الصعيد تنهي حياة عامل بسوهاج

لفظ عامل أنفاسه الأخيرة أسفل عجلات القطار في سوهاج، جرى نقل الجثة إلى المستشفى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مصرع عامل بسوهاج

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات النجدة بسوهاج إخطارًا من ناظر محطة سكة حديد المنشاة، باصطدام القطار السريع “الإسكندرية- أسوان” بشخص ووفاته بدائرة المركز.

على الفور انقلت قوة أمنية لمكان الحادث وتبين من المعاينة والفحص، اصطدام القطار بعامل يدعى “ ممدوح. ر” 54 سنة، حال عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير معد للعبور مما أدي إلى وفاته.

ونفى شقيق الضحية وجود شبهة جنائية، تحرر محضر بالواقعة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية الازمة.



وفي سياق منفصل لقي طفل مصرعه، غرقا أثناء السباحة في مياه نهر النيل عند جزيرة بمنطقة القصبجي في الجيزة.



كانت قد تلقت غرفة عمليات النجدة الجيزة، بلاغا يفيد بغرق طفل في مياه نهر النيل عند جزيرة بمنطقة القصبجي في الجيزة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة مدعومة بقوة من الإنقاذ النهري لانتشال الجثة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

وفى سياق آخر حددت محكمة استئناف القاهرة، اليوم الخميس، جلسة 12 يونيو الجارى لنظر أولى جلسات محاكمة مطرب المهرجانات عصام صاصا، فى اتهامه بتعاطى المواد المخدرة والقتل الخطأ والتسبب فى وفاة سائق عقب دهسه بسيارته.

كانت قد قررت نيابة العمرانية، إحالة مطرب المهرجانات عصام صاصا إلى محكمة الجنايات، بتهمة القتل الخطأ وتعاطي مواد مخدرة وقيادة سيارة تحت تاثير المخدر في قضية حادث الطريق الدائري.



وثبت في تقرير الطب الشرعي الخاص بالمطرب عصام صاصا، ظهور آثار لمخدر الحشيش وكذا الترامادول، وأيضًا مشتقات الميثامفيتامين، وعليه قررت النيابة ضبطه وإحضاره في قضية دهس شاب أعلى الطريق الدائري، بعد ثبوت القيادة تحت تأثير المخدر.

القبض على ربة منزل استولت على 27 ألف من أخرى بزعم توفير شقة لها



تمكن ضباط الغدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة " منطقة جنوب الصعيد " فرع سوهاج من ضبط سيدة تبلغ من العمر 46 سنة لقيامها بالنصب على سيدة أخرى والاستيلاء منها على مبلغ 27 ألف جنيه بزعم قدرتها علي إنهاء إجراءات حصولها علي شقه سكنيه بمشروع الإسكان الاجتماعي وإدعائها بعلاقاتها بالمسئولين.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغا من مأمور قسم شرطة أول سوهاج، يفيد بورود محضرا محرر بمعرفة الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة " منطقة جنوب الصعيد " يتضمن بلاغ المدعوة رشا ع م ع 39 سنة حاصله علي دبلوم صناعي ومقيمه دائرة قسم أول سوهاج بتضررها من المدعوة نور م ع ا 46 سنة ومقيمه دائرة القسم والمطلوب التنفيذ عليها في عدد قضايا تبديد واستيلاء نصب وإيصال أمانة بالنصب والاحتيال عليها والاستيلاء منها على مبلغ "27.000" سبعه وعشرون ألف جنيه بزعم قدرتها على إنهاء إجراءات حصولها على شقة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي وإدعائها بعلاقاتها بالمسئولين.

عقب استصدار إذن النيابة العامة تم ضبط المتهمة وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة وتعهدت برد المبلغ المالي المستولي عليه، تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.