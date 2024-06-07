سعر الريال السعودي بالبنوك الجمعة 7-4-2024 أمام الجنيه

استقر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة 7-6-2024، بالبنوك العاملة في مصر، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى سعر 12.65 جنيه للشراء، و12.68 جنيه للبيع، ومتوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 12.65 جنيه للشراء، و12.68 جنيه للبيع.

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى: سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

12.65 جنيه للشراء.

12.68 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

12.65 جنيه للشراء.

12.68 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

12.67 جنيه للشراء.

12.70 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

12.65 جنيه للشراء.

12.68 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

12.59 جنيه للشراء.

12.68 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

12.71 جنيه للشراء.

12.74 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

12.65 جنيه للشراء.

12.67 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس

12.60 جنيه للشراء.

12.68 جنيه للبيع.

استقر سعر الدولار اليوم الجمعة 7-6-2024، أمام الجنيه المصرى بكل البنوك العاملة فى مصر، وثبت بالبنك الأهلى المصرى عند سعر 47.48 للشراء، 47.58 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى cib سجل 47.48 جنيه للشراء، 47.58 جنيه للبيع.

وفى بنك الإسكندرية، سجل 47.48 جنيه للشراء، 47.58 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى عند 47.45 جنيه للشراء، 47.58 جنيه للبيع.

وصعد الدولار الكندي قليلا مقلصا بعض خسائر الجلسة الماضية بعد أن أصبح بنك كندا الأول في مجموعة السبع الذي يخفض سعر الفائدة الرئيسي كما كان متوقعا على نطاق واسع. وبلغ في أحدث التعاملات 1.3687 للدولار.

وزاد اليورو 0.07 بالمئة إلى 1.0876 دولار مع تطلع المتداولين إلى اجتماع البنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق من الخميس للحصول على مؤشرات بشأن مسار أسعار الفائدة.

وفي حين أبدى صناع السياسات عزمهم على خفض تكاليف الاقتراض هذا الشهر، إلا أنهم ظلوا متحفظين بشأن مدى سرعة حدوث التخفيضات اللاحقة.