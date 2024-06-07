الجمعة 07 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ناقد رياضي: عودة الجماهير سبب الانتصار الأول.. و الروح عادت للجسد بتواجد حسام حسن

حسام حسن
حسام حسن

أشاد " محمود الشيخ" الناقد الرياضي في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج ملعب الشمس، رفقة الاعلامي عبد الناصر زيدان، بالحضور المكثف لجماهير منتخبنا الوطني في اللقاء الذي انتهى منذ قليل بانتصار منتخبنا أمام منافسه بوركينا فاسو بهدفين مقابل هدف واحد.

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و استطرد الشيخ تصريحاته:" حسام حسن أعاد الروح و الرغبة و الحماس للاعبي الفراعنة، و هذا ما ظهر جليًا في مباراة اليوم.


تابع محمود حديثه:" انا أكبر داعم لحسام حسن، عملنا شوط أول مميز، من رائحة الزمن الجميل و جيل كابتن حسن شحاتة التاريخي.


و اختتم الشيخ حديثه:" تواجد حسام حسن كمدير فني او اي شخص آخر سيتعرض بكل تأكيد لانتقادات كبيرة، لكن العميد معاه دعم كبير من الجماهير و الصحافة و الاعلام، وده بيؤكد قيمته الكبيرة لدى الشارع الرياضي المصري

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