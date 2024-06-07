التنظيم والإدار يتيح الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين على 243 وظيفة بمصلحة الخبراء

أتاح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، اليوم الجمعة، إمكانية الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين في مسابقة شغل 243 وظيفة بمصلحة الخبراء بوزارة العدل، والذي عُقِد بمركز تقييم القدرات والمسابقات.

ووفقًا لما ذكره الجهاز، يُمكن الاستعلام عن النتيجة من خلال الدخول على موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز عبر هذا الرابط: https://jobs.caoa.gov.eg/.

وأضاف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أنه من المقرر أن يتيح الجهاز، اعتبارًا من غد السبت ولمدة أسبوعين، التظلم على نتائج المسابقة، على موقع بوابة الوظائف الحكومية أيضًا.

الجدير بالذكر أن الجهاز أعلن منتصف شهر يناير 2024 عن مسابقة لتعيين 243 في وظيفة معاون خبير حسابي، ومعاون خبير زراعي، ومعاون خبير هندسي تخصص (مدني أو عمارة) ومعاون خبير هندسي تخصص (هندسة بحرية)، ومعاون خبير هندسي تخصص (ميكانيكا)، ومعاون خبير هندسي تخصص (كهرباء)، ومعاون خبير هندسي تخصص (حاسبات ومعلومات) وذلك بالدرجة الثالثة، وفقًا لشروط القانون رقم 96 لسنة 1952 بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء، وأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية