تحرير 30 محضراً تموينيا لمخالفات بالمخابز والأسواق في الأقصر

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، من تحرير 30 محضر ومخالفة في المخابز البلدية والأسواق المختلفة، وذلك بناءاً على توجيهات الدكتور علي مصيلحى وزير التموين، وتعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بإستمرار الحملات التموينية للرقابة على المخابز والأسواق التجارية لمعرفة مدى التزام المخابز والتجار بالقوانين والقرارات الوزارية وضبط الأسواق.

تحرير 7 محاضر للمخابز تنتج خبر ناقص الوزن



وأكد الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، أنه أسفرت تلك الحملات فى مجال متابعة المخابز البلدية عن تحرير ما يلي:- (7 محضر لمخابز أنتجت خبز غير مطابق للمواصفات – 4 محاضر لمخابز أنتجت خبز ناقص الوزن – ومحضر لمخبز لعدم إعطاء بون الصرف للمواطنين - ومحضر لمخبز تصرف في عدد 5 شيكارة - و3 محضر عدم وجود قائمة تشغيل بالمخابز)، أما فى مجال متابعة الأسواق والرقابة التموينية فقد تم تحرير ما يلي:- (عدد 5 محضر عدم إعلان عن أسعار اللحوم - محضر لعدم تغطية اللحوم - محضر لعدم وجود شهادة صحية - 7 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار)، وقد تم إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

ضبط طن ونصف جبن وجبنه خليط ومش وسمن منتهية الصلاحية



وقامت مديرية تموين الأقصر بحملة تموينية لمراقبة الأسواق، أسفرت عن ضبط طن ونصف جبن وجبنه خليط ومش وسمن منتهية الصلاحية وغير صالحة للإستهلاك الآدمي، وذلك داخل إحدي الثلاجات الغير مرخصة بناحية شارع أحمد عرابي بندر الأقصر قبل تداولها فى الأسواق، حيث جاء ذلك فى إطار حرص مديرية تموين الأقصر على سلامة المواطنين، وقد تم إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.

الأقصر تناشد المواطنين من عدم ترك بطاقات التموين



وناشد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الأقصر، كافة المواطنين عدم ترك بطاقاتهم التموينية لدى الأنشطة التموينية، وذلك حفاظاً عليها والدعم الذي تقدمه الدولة للمستفيدين من مظلة الدعم التمويني، مؤكداً على ضرورة وأهمية تسجيل البطاقات المضبوطة على سيستم المنظومة، حيث يتم انذار أصحابها بإيقاف الدعم أو الإلغاء نهائيا في حالة تكرار الضبط.