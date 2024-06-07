اندلاع حريق في محل أدوات منزلية بالشرقية

أخمدت قوات الحماية المدنية بالشرقية، اليوم الجمعة، الحريق الذي نشب في محل أدوات منزلية كبير بمدينة بلبيس دون وقوع إصابات، وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

والبداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من مأمور قسم شرطة بلبيس، بشأن ما تبلغ بنشوب حريق داخل محل أدوات منزلية بالشارع الجديد بوسط المدينة.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بسيارات الإطفاء، والتي تمكنت من إخماد النيران والسيطرة على الحريق قبل امتداده إلى المحال والعقارات المجاورة، خاصة وأن موقع الحريق جاء في اكبر الشوارع التجارية في مدينة بلبيس.

وبالفحص، تبين أن النيران التهمت معظم محتويات المحل التجاري، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

تم تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة تقرر انتداب خبراء المعمل الجنائي، لفحص الحريق، والوقوف على أسبابه، وإعداد تقرير فنى لمعرفة بدايته ونهايته والعوامل التي ساعدت على الاشتعال.

وفي سياق متصل، عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار أسامة أحمد الحلواني، وعضوية المستشارين إسلام منصور الحفناوي، ووائل محمد مهدي، وسكرتارية أحمد نصر، وحسن عبد المجيد، عامل يومية بالسجن المؤبد، وغرامة 100 ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات وألزمته المصاريف الجنائية، لإدانته بحيازة جوهر الحشيش المخدر بقصد الإتجار.

تعود أحداث القضية لشهر نوفمبر من العام المنقضي 2023، بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا يفيد بورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقيام «محمود. م. س» 26 عاما، عامل باليومية، ومقيم الصالحية مركز فاقوس، بالإتجار في المواد المخدرة.

وبتقنين الإجراءات، ونفاذا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وبحوزته كيس بلاستيكي عثر بداخله على 240 قطعة كبيرة الحجم لجوهر الحشيش المخدر وزنت 23.335 كيلو، ومبلغ مالي، وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من حصيلة تجارته الغير مشروعة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض علي النيابة العامة أحالته محبوسا إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.