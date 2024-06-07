دماء وصرخات على طريق العياط.. تفاصيل مصرع 4 أشخاص وإصابة 16 في الحادث الأليم

فاجعة على الطريق الصحراوي الغربي بمركز شرطة العياط محافظة الجيزة، بدأت بصوت تصادم تبعه تناثر أشلاء، واكتساء المنطقة بلون الدم، وتجمع سيدات ثكالى يندبن ذويهم، وآخرين هرولوا إلى المستشفى يتفقدون المصابين، ويتضرعون أن يكون في العمر بقية، وانتهت بمصرع أشخاص 4 مواطنين وإصابة 16 آخرين .

حادث خطير على طريق صحراوي العياط



صراخ في لاسلكي غرفة عمليات النجدة بالجيزة، "الحقوا حادث خطير على طريق صحراوي العياط"، جرى تسيير سيارات إنقاذ تبعتها تعزيزات من وحدات الإسعاف المدن المجاورة، إلى مكان الحادث، ترافقهم قوة أمنية ورجال المرور بأوباشهم، واستنفار في المستشفيات المحيطة.

حادث العياط



وتبين تصادم سيارتي ميكروباص أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 16 آخرين، جرى التحفظ على الضحايا في ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة، ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى.



كشفت التحريات الأولية أن الحادث وقع ظهر أمس الخميس الموافق 6 يونيو 2024، بسبب اختلال عجلة القيادة من يد سائق إحداهما، واصطدامه بالسيارة الأخرى.



المصابون لرجال المباحث: تفاجأنا بالحادث



استمع رجال المباحث لأقوال المصابين، الذين كانوا في حالة وعي ولديهم القدرة على الحديث، وقالوا إنهم فوجئوا بوقوع الكارثة، وتعرضهم لإصابات متنوعة.



تعامل رجال المرور مع حطام الحادث، وإزالته عن نهر الطريق، وعودة الحركة لطبيعتها.

تحفظت جهات التحقيق على السائقين في الحادث، لسحب عينة من دمائهما للتأكد من تعاطيهما المخدرات من عدمه.



وقررت النيابة الإدارية التحفظ على الميكروباصين وفحصهما بمعرفة خبير هندسي لبيان سلامة "الفرامل" من عدمه.

التحقيق في حادث العياط



وتواصل النيابة العامة التحقيقات لمعرفة أسباب الحادث وملابسات وقوعه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.