إقبال على شواطيء الإسماعيلية مع إنطلاق إجازات المدارس

شهدت شواطيء محافظة الإسماعيلية، صباح اليوم الجمعة، إقبالا من المصطافين لقضاء عطلة نهاية الأسبوع، وذلك بعد انتهاء موسم امتحانات طلاب الشهادات الابتدائية والاعدادية وصفوف النقل بالمدارس في الاسماعيلية والمحافظات المجاورة .

ورصدت "بوابة الوفد" قدوم عشرات الحافلات والميكروباصات من المحافظات المجاورة للشواطيء المختلفة بقرى وشواطيء مدينتي الإسماعيلية وفايد للاستمتاع بقضاء الاجازة على شاطيء البحيرات المرة وبحيرة التمساح وقناة السويس.

ويتوافد المصطافين من المحافظات المجاورة لقضاء يوم على الشواطيء بالإسماعيلية فيما يعرف بسياحة اليوم الواحد .

وكانت اللجنة المشكلة من الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة وإدارة السياحة وإدارة المتابعة بالإسماعيلية اعلنت إستعدادات الشواطيء لاستقبال الزوار والمصطافين من حيث النظافة العامة وتواجد الغطاسين والمنقذين وتواجد العلامات التحذيرية واللوحات الإرشادية ومدى توافر الإسعافات الأولية .

وشكل اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية شكل لجنة مشتركة التأكد من جودة وسلامة المعدات المستخدمة بتلك الشواطئ .

وفي سياق متصل دعت إداره السياحة في بيان رسمي نشر على صفحتها الرسمية من المواطنين بضرورة الالتزام بعدم إلقاء أى مخلفات بمياه البحر و الشواطئ والالتزام بألقائها فى الأماكن المخصصة لها للحفاظ على الشواطئ والأماكن العامة من التلوث نظراً لتأثيراتها السلبية على الكائنات البحرية وعلى المظهر الجمالي للمحافظة.