شيري عادل تكشف سبب اعتذارها عن مسلسل "جودر"

حلت الفنانة شيري عادل ضيفة مساء أمس في برنامج "الراديو بيضحك"، من تقديم فاطمة مصطفى عبر إذاعة "الراديو 9090"، وكشفت شيري عن السبب الحقيقي وراء اعتذارها عن عدم المشاركة في مسلسل "جودر: ألف ليلة وليلة".

وقالت: "كنت هعمل دور "شروق" في مسلسل "جودر" أيام ما كان 30 حلقة، المسلسل أصلًا كان 30 حلقة، وسمعت أنه اتقسم على جزئين، لكن ساعتها كنت بصور مسلسل "الوصفة السحرية"، وإحنا قعدنا نصور لحد شهر 3 فكان متأخر جدًا".

وأفصحت شيري أيضًا عن الأعمال التي تابعتها في المارثون الرمضاني السابق 2024: "سمعت عن مسلسلات كتير حلوة في رمضان 2024 مي عمر عملت مسلسل حلو ومصطفى شعبان وأحمد السقا وطارق لطفي وناس كتير، وبقولهم ألف مبروك استمتعنا جدًا بالمسلسلات دي".

وعن مسلسلها “الوصفة السحرية” المقرر عرضه اليوم عبر قنا dmc، أوضحت أنها انتهت من تصوير المسلسل وتنتظر عرضه لمعرفة رأي الجمهور، قائلة: "خلصت تصوير مسلسل الوصفة السحرية وهستمتع أني اتفرج عليه بعد ما نكون خلصانه كله ودا نادرًا لما بيحصل، وعمر ما حصل معايا أن وإحنا بنصور وبنعرض نغير حاجة في نهاية المسلسل بسبب رد فعل الجمهور".

مسلسل “الوصفة السحرية”:

تدور قصة مسلسل “الوصفة السحرية” في دراما اجتماعية مثيرة حول المشاكل الزوجية، فبعد زواج دينا من مالك يقع بين يديها كتاب "الوصفة السحرية لزواج ناجح"، الذي يلفت نظرها فتفتحة لتجد عنوانه "سنة أولى زواج" فتظل تقرأ في سطوره بنهم ولا يمكنها التوقف لأنها تكتشف أن معظم ما فيه يعكس الواقع، فتتخذ دينا على أثره قرارات قد تقلب حياتها وحياة المحيطين بها.

أبطال مسلسل "الوصفة السحرية":

شيري عادل وعمر الشناوي وإسلام جمال وبسمة داود ولقاء سويدان، وهو تأليف ورشة مصنع الحكايات، وإخراج خيري سالم.