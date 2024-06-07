سانتوس يكشف تطورات المفاوضات مع نيمار نجم الهلال السعودي

كشف نادي سانتوس البرازيلي عن آخر تطورات مفاوضاته مع نيمار دا سليفا نجم فريق الهلال السعودي، بيعدما أكد رئيس النادي البرازيلي رغبته في ضم اللاعب خلال الميركاتو الصيفي.

ونقلت صحيفة “الرياضية” السعودية عن مارسيو كالفيس مستشار نادي سانتوس أن المفاوضات مع نيمار توقفت تماماً في الوقت الحالي.

وقال كالفيس: “ لا يوجد أي مفاوضات حالياً لعودة نيمار إلى سانتوس في الموسم المقبل، رئيس النادي ونيمار صديقان مقربان وهناك حديث مستمر بينهما هذا كل ما حدث ”.

وأضاف: “ كان هناك جس نبض من جانب رئيس النادي في وقت سابق ليس أكثر من ذلك، الأمر لم يرتق لكونه مفاوضات لضم نيمار ”.

وكان نيمار قد أعلن في تصريحات سابقة أن ما يتردد عن عودته مجدداً لصفوف فريق سانتوس غير صحيح مشدداً على إستمراره مع فريق الهلال في الموسم الجديد.

وكان نيمار قد إنضم لصفوف الهلال في صفقة مودية مطلع الموسم المنقضي قبل أن يتعرض لإصابة قوية خحلال مشاركته مع المنتخب البرازيلي أبعدته حتى نهاية الموسم عن المشاركة.