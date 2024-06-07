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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

أحمد عبد الله محمود ضيف برنامج "واحد من الناس".. الإثنين

أحمد عبد الله محمود
أحمد عبد الله محمود ضيف برنامج "واحد من الناس"

يستضيف الإعلامي د. عمرو الليثي، الفنان أحمد عبد الله محمود، نجل الفنان الراحل عبد الله محمود، في حلقة فنية خاصة  العاشرة مساء الاثنين المقبل من برنامج واحد من الناس، الذي يذاع عبر شبكة قنوات الحياة.

ويكشف الفنان أحمد عبدالله محمود، خلال الحلقة، أسرار وكواليس خاصة عن والده ووجه الشبه بينهما في التمثيل، وحلمه الدائم ان يكون والده بجواره في كل نجاح.

كما يتحدث عبدالله، خلال الحلقة عن آخر أعماله في رمضان " حق عرب ، المعلم " وهما من انجح الأعمال الدرامية خلال الشهر الفضيل ، وعن دوره وكواليس العمل ، وايضاً مشاركته كضيف شرف فى مسلسل الحشاشين ، وأهم الشخصيات التي قدمها في مسيرته.

كما تتناول الحلقة الحديث عن أعماله السينمائية ومنها كيرة والجن والوتر وحرام الجسد ، وهل يشعر انه مظلوم فنيا .

وفي نفس الحلقة يستضيف د. عمرو الليثي، ام وبناتها ال ٩ بنات الحافظات لكتاب الله ، وتتحدث الام عن سعادتها بما أنعم الله عليها وان والدهم كان يحفظ تلت الفرأن ، وفي خلال الحلقة تتلو حافظات القران ايات من الذكر الحكيم.

يذاع برنامج واحد من الناس الاتنين العاشرة مساء علي الحياة.

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