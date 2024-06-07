الجمعة 07 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

سبورتنج يختتم تدريباته لمواجهة الترسانة اليوم بالترقى

لاعبوا سبورتنج
لاعبوا سبورتنج

أختتم الفريق الاول لكرة القدم بنادى سبورتنج تدريباته بقيادة الكابتن أحمد فاروق لمواجهة فريق الترسانة اليوم فى اطار الدورة الرباعية المؤهلة للممتاز والتى تضم ايضا حرس الحدود ومنتخب السويس 

وتقام المباراة فى الخامسة مساء اليوم على ملعب الترسانة وتذاع على قناة اون تايم سبورت 

ويسعى الكابتن احمد فاروق المدير الفنى الى تحقيق حلم الصعود الى دورى الاضواء بعد أن فعل انجاز تاريخى بعمر النادى بالصعود الى دورى الترقى 

ومن المقرر صعود فريق واحد فقط من الفرق المشاركة بالمجموعة الرباعية 

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