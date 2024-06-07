فقرات فنية متنوعة في انطلاق العام الثالث لمشروع "القاهرة عنواني" بالأوبرا

استمرارا لفعاليات الثقافة المصرية الهادفة إلى صون التراث والتعرف على الإبداع المصرى عبر العصور، استضافت دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد، ضمن نشاطها الثقافى والفكرى ولأول مرة اللقاء الشهرى لسلسلة " أرواح فى المدينة" الذي قدمه الكاتب الصحفى محمود التميمى في إطار مشروعه الثقافي " القاهرة عنواني ".

وبحضور جماهيرى كبير شهد المسرح الصغير الإحتفال السنوى لذكرى انطلاق سلسلة ارواح فى المدينة، وبداية العام الثالث للمشروع الثقافى الهادف لحفظ الذاكرة الوطنية للمصريين، بحضور كل الشخصيات الملهمة و المبدعين الكبار الذين شاركوا فى ليالي " أرواح في المدينة " عبر 25 أمسية أقيمت منذ يونيو 2022 و حتى يونيو 2024.

انطلق اللقاء باستعراض الكاتب محمود التميمي لمجموعة من الفيديوهات، التى ضمت لقاءات سابقة توضح فكرة مشروعه مع القاء الضوء على روائع التراث المعمارى المصرى بمختلف احياء القاهرة.

وتخلل اللقاء أعمالا غنائية من التراث المصرى للمطربة الدكتورة غادة العبسى بمصاحبة عازف العود دكتور ماجد سليمان و فرقته منها "عنوان بيتنا ، في نور مُحياك ، القمر من فرحنا ، وين علي رام الله وغيرها " الى جانب مشاركة مميزة للشاعرة المبدعة نور عبد الله بعدد من قصائدها المعروفة منها "كتلة مشاعر،الكذب، الغوا الحضن"، كما ابدع المنشد محمود ياسين التهامى بمجموعة من الابتهالات الدينية ،مع حضور مميز ل آية الأبنودي والقاءها باقة من اجمل قصائد والدها الكبير عبد الرحمن الأبنودي .



وشهد الاحتفال أعلان الكاتب الصحفي محمود التميمى، عن اختيار الفنان انتصار عبد الفتاح صاحب الرؤية الفنية و مؤسس العديد من المهرجانات كبيرة القيمة والجمهور في شوارع ومسارح القاهرة " مبدع القاهرة للعام ٢٠٢٤ " وأهداه كتاب القاهرة فى ألف عام.

جدير بالذكر أن سلسلة "أرواح في المدينة" مشروع لحفظ الذاكرة الوطنية للمصريين اطلقه مشروع "القاهرة عنوانى" الثقافي قبل عامين بالتعاون مع جهات ثقافية عديدة آخرها النشاط الثقافي و الفكري في دار الأوبرا المصرية و برعاية وزارة الثقافة المصرية.