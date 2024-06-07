الجمعة 07 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

وزير الإسكان: تنفيذ 11 مشروعًا لمياه الشرب وصرف صحي الحضر بمطروح

الدكتور عاصم الجزار
الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم وجارٍ تنفيذ 11 مشروعًا لمياه الشرب، وصرف صحى الحضر، لخدمة أهالى محافظة مطروح، وتتولى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى تنفيذ تلك المشروعات، حيث يجرى تنفيذ 3 مشروعات لمياه الشرب، وهى، مشروع محطة تحلية مياه البحر شرق مطروح (الرميلة 4)، ومشروع تصميم وإنشاء الخطوط الناقلة لمياه محطة تحلية شرق مطروح وحتى الخزانات الاستراتيجية، كما يجرى إعداد التصميمات لتنفيذ مشروع استكمال شبكات مياه سيدي براني.

txt

القمص سمعان يترأس فعاليات "الخمسين المقدسة" بكنيسة القديس يوسف

وقال وزير الإسكان: جارٍ تنفيذ 5 مشروعات لصرف صحى الحضر، بمراكز (العلمين – النجيلة – براني – السلوم)، وتشمل، 12 محطة رفع وشبكات انحدار وخطوط طرد، ضمن مشروع الصرف الصحي المتكامل لمدينة سيوه، ومشروع توسعات محطة معالجة مطروح، بالإضافة إلى محطات الرفع أرقام (7-8-9)، ومشروع تصميم وتنفيذ صرف صحي المناطق المحرومة بنطاق المرحلتين الثانية والثالثة بمدينة مرسي مطروح، ومشروع صرف صحى مدينة السلوم، ومشروع الصرف الصحي المتكامل بمدينة العلمين.

وأشار اللواء إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 3 مشروعات لصرف صحى الحضر، وهى، مشروع صرف صحي الحمام المتكامل، ويشمل محطة المعالجة و4 محطات رفع، ومشروع استكمال تصميم وتنفيذ صرف صحي المرحلة الثالثة بمدينة مرسي مطروح، ويشمل 3 محطات رفع، ومشروع محطة معالجة الصرف الصحي بمدينة سيوه، ضمن مشروع الصرف الصحي المتكامل بمدينة سيوه.

مواد متعلقة

القمص سمعان يترأس فعاليات "الخمسين المقدسة" بكنيسة القديس يوسف

حجاج بيت الله.. أسعار الحج البري 2024

غدًا.. محاكمة 111 متهمًا في قضية طلائع حسم

كل ماتريد معرفته عن شهر بؤونة

دراسة تكشف العلاقة بين الأرق وسرطان المبيض
الجريدة الورقية