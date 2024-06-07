وزير العمل يبحث مع نظيره السويسري تعزيز التعاون في الملفات المشتركة

التقى حسن شحاتة وزير العمل على هامش أعمال الدورة الـ 112 لمؤتمر العمل الدولي بجنيف مع السيد "بوريس زورشير"،وزير الدولة لشؤون العمل السويسري.

وبحسب بيان صحفي اليوم الجمعة ،تناول اللقاء مجموعة من القضايا التي تهم سوق العمل في البلدين،وتعزيز أوجه التعاون بين وزارة العمل المصرية،ونظيرتها السويسرية، في مجالات العمل المختلفة منها :التشغيل، وتنمية المهارات، والتشريعات.

و طلب وزير العمل السويسري معرفة أولويات الوزارة في مؤتمر العمل الدولي هذا العام، وأوجه التعاون مع منظمة العمل الدولية، وهنا أكد الوزير شحاتة:" إهتمام القيادة السياسية المصرية بتعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية،فقد وافق الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على انضمام مصر الى اتفاقية العمل البحري، وبإيداع أوراق التصديق لدى المنظمة"، وقال أن أبرز الأنشطة التي تقوم بها الوزارة مع المنظمة تتعلق بالحرية النقابية ،والحوار الاجتماعي، والعمل الأفضل، والمساواة بين الجنسين، ومكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ،وكل هذه الأمور تتناولها مشروعات تنموية.

وخلال اللقاء أيضا جرى مناقشة انضمام مصر للتحالف الدولي للعدالة الاجتماعية، وهو مبادرة اطلقتها منظمة العمل الدولية بهدف النهوض بخطة التنمية المستدامة لعام 2030 ،وتحسين التعاون العالمي في معالجة الثغرات البارزة في مجال العدالة الاجتماعية ،وفي ذات السياق اعرب الوزير حسن شحاته على أن الوزارة تدرس الانضمام الى التحالف ،وسوف تقوم باتخاذ الإجراءات في اقرب وقت ممكن..كما تطرق اللقاء لمناقشة بعض الموضوعات الخاصة بالجالية المصرية بسويسرا...



