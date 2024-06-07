الاحتلال يقصف مناطق متفرقة في غزة وسقوط عشرات الشهداء

مع دخول العدوان الإسرائيلي الوحشي اليوم الـ245، استشهد عدد من الفلسطينيون وأصيب آخرون، فجر وصباح اليوم الجمعة الموافق 7 يونيو، في مجازر جديدة ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة.

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أفادت مصادر طبية في مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة، باستشهاد مواطنين صباح اليوم في قصف لطيران الاحتلال استهدف منطقة "أبو هولي" في المدينة.

كما استشهد مواطن وأصيب آخرون بعد أن أطلقت آليات الاحتلال القذائف والرصاص على مناطق غرب مدينة رفح جنوب القطاع.

فيما أفادت مصادر طبية في مستشفى العودة في مخيم النصيرات وسط القطاع، باستشهاد مواطنين وإصابة آخرين جراء استهداف الاحتلال لمركبة مدنية في مخيم (2) بالنصيرات.

وأكد مراسل "وفا" باستشهاد مواطن وإصابة آخرين في غارة شنها طيران الاحتلال على بلدة الزوايدة وسط القطاع، وجرى نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح.

واستشهد 6 مواطنين من عائلة المغاري في غارة شنها طيران الاحتلال، فجر اليوم، على منزل في مخيم المغازي وسط القطاع، وهم (بسام المغاري وزوجته رضى ونجله سليمان وكريمته فداء وطفلها خليل وطفلتها سارة محمد عسلية).

استشهاد عائلة فلسطينية بعد انتهائهم من سحور الول من ذي الحجة

وقال نبهان المغاري، الناجي الوحيد من العائلة، لمراسل "وفا"، إن عائلته نزحت من رفح قبل شهر إلى منزل يعود لأقاربهم من عائلة الرفاتي، وقصف الاحتلال المنزل بعد تناولهم طعام السحور لصوم الأول من ذي الحجة، ما أدى إلى استشهاد أفراد عائلته.

كما قصفت مدفعية الاحتلال منطقة غرب مسجد الزعفران ومحيط ملعب الشباب في مخيم المغازي، بالإضافة إلى قصف منازل المواطنين شرق مخيم البريج وشرق مدينة دير البلح وشمال مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أدى إلى اندلاع حريق في محيط "دوار أبو الروس" بمخيم البريج.

وأفادت مصادر طبية في مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح بوصول عدد من الإصابات جراء قصف الاحتلال منزلا لعائلة عيسى في محيط مركز بيسان الطبي بمخيم البريج وسط القطاع.

واطلقت آليات الاحتلال نيرانها بكثافة شرق مخيم البريج، بالتزامن مع شن طيران الاحتلال غارات عنيفة على مخيم النصيرات وسط القطاع.

وأفادت مصادر طبية في مستشفى الأهلي العربي "المعمداني"، باستشهاد مواطنين وإصابة آخرين في قصف طيران الاحتلال منزلا لعائلة الأشرم بالقرب من مسجد السلام بحي الصبرة في مدينة غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال منازل المواطنين في أحياء متفرقة من مدينة غزة، منها: "تل الهوا" و"الشيخ عجلين" و"الزيتون" و"الصبرة"، بالتزامن مع إطلاق نار من آليات الاحتلال المتمركزة جنوب المدينة.

كما أطلقت زوارق الاحتلال الحربية عدة قذائف على منازل المواطنين في منطقة ميناء الصيادين وبحر منطقة الشيخ عجلين غرب مدينة غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية لبلدة القرارة شمال مدينة خانيونس جنوب القطاع، وشن طيران الاحتلال غارات عنيفة على منطقة عريبة شمال رفح وعلى حي السلطان غرب المدينة.

يذكر أن ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 36654 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى 83309 جرحى، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والإنقاذ إليهم.