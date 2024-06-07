نهاية دموية لغرام الأفاعى

شهدت منطقة الخليفة بالقاهرة واقعة بشعة، إثر قيام مسجل خطر بتمزيق جسد عشيقته بعدما أقام عليها حفلة تعذيب وتركها عارية الجسد غارقة فى بركة دماء وفر هاربًا قبل أن يتم إلقاء القبض عليه، هذه الواقعة المروعة تسببت فى حالة من الخوف والفزع بين قاطنى المنطقة، والتى تأتى بعد أيام من كشف واقعة سفاح التجمع الذى اعتاد استقطاب الفتيات والسيدات الساقطات لممارسة الرذيلة وتعذيبهن وقتلهن والتخلص من الجثة فى صحراء محافظتى القاهرة والجيزة.

كان الهدوء يسود منطقة الخليفة قبل أن تقطعه أصوات الصراخ والاستغاثة ورائحة دماء التى تفوح فى أجواء المنطقة، هرع الأهالى إلى العقار مصدر الصوت بإحدى حوارى المنطقة، صعدوا درجات السلم وصولا إلى الشقة، تفوح من جنباتها رائحة دماء ويطبق الموت على أجوائها، وما أن دلفوا الى الشقة مسرح الجريمة صعقوا بالكارثة وجدو جثة فتاة مقتولة وملقاة عارية والدماء متناثرة على جدران وأرضية الشقة، أصيب الأهالى بالفزع والذهول من بشاعة المشهد، وأسرع الأهالى بفرش غطاء سترة جثة المجنى عليها وأخطروا الشرطة، وما هى إلا دقائق معدودة وضجت سرينة سيارة الشرطة ترافقها الإسعاف التى حضرت لمسرح البلاغ.

وقال شهود عيان من سكان المنطقة بأن تفاصيل الواقعة المشينة تكشفت إثر سماع أصوات استغاثة وصراخ المجنى عليها بعد تعدى الجانى عليها بالضرب، ليتفاجأ الأهلى بالكارثة ان المتهم اتخذ الشقة الكائنة بنطاق قسم شرطة الخليفة مسرحاً لممارسة الأفعال المنافية للاداب، وتم العثور على جثة المجنى عليها مقتولة، وتلقت النجدة بلاغا من الأهالى يفيد بسماع صوت استغاثة من داخل إحدى الشقق السكنية نطاق قسم شرطة الخليفة.

انتقل قوة أمنية من قسم شرطة الخليفة برئاسة المقدم أحمد الكردى رئيس مباحث القسم إلى مكان البلاغ، وبالفحص والمعاينة تم العثور على جثة فتاة فى بداية العقد الثانى من عمرها عارية الجسد، وبها آثار تعذيب وجروح بمناطق متفرقة بجسدها، وتمكن رجال المباحث من كشف ملابسات الجريمة المُشينة تبين أن صاحب الشقة التى عثر بداخلها على الفتاة، هو من قام بتعذيبها حتى فارقت الحياة ، وتم تتبع كافة خيوط الواقعة ورصد الأماكن التى يتردد عليه المتهم وإعداد أكمنة مُحكمة حتى تم إلقاء القبض عليه وأقر بجريمته، بإجراء الفحص تبين أن وراء الجريمة شخصًا له معلومات جنائية سوابق، وأن المجنى عليها دائمة التردد علي الشقة مسرح الجريمة، لوجود علاقة غير شرعية بينهما، ودلت التحريات الأولية أن الفتاة كانت تتردد على مسكن المتهم البالغ من العمر 32 عاما، لممارسة الرذيلة، ويوم الواقعة حدثت بينهما مشادة كلامية بعد أن كشف المتهم إقامة المجنى عليها لعلاقات غير شرعية مع أشخاص آخرين، وقرر الانتقام منها وضربها بعصابة خشبية محدثًا بها الإصابات المذكورة، وتمكن رجال الأمن من ضبطه.

وأقر المتهم بأنه تعرف على المجنى عليها منذ عدة أشهر وكانت تتردد عليه فى شقته لممارسة الأفعال المخلة بالآداب العامة، وأوهمته بحبها له حتى اكتشف عن طريق الصدفة أنه ليس الرجل الوحيد الذى تتردد عليه وتدعى وجود علاقة حب بينهما، يوم الجريمة اكتشف خيانته له مع آخرين فقرر التخلص منها وانهال عليه بالضرب والتعذيب حتى سقطت من بين يديه جثة قبل أن يسمع الجيران أصوات صرخاتها وتستغيث بهم ، وتركها وفر هاربا حتى يفلت من جريمته ، حتى عثرت الأجهزة الأمنية على جثة الفتاة العشرينية مسجاة على ظهرها دون ملابس متوفاة داخل مسكنه.

وفتحت النيابة العامة تحقيقات موسعة فى الواقعة، وطالبت تحريات المباحث الجنائية حول الحادث وأمرت بإيداع جثة القتيلة المشرحة وكلفت مصلحة الطب الشرعى لإعداد تقرير واف أسباب وملابسات الوفاة وأمرت بتسليم جثة المجنى عليها لذويها عقب الانتهاء من كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

فارقت الضحية الحياة تاركة وراءها الحسرة والمرارة لأهلها ومحبيها ، وتم إيداع الجانى خلف القضبان لينال جزاء ما اقترفته يداه والذى تمسك بأقواله واعترافاته: "ايوه قتلها عشان بتخونى".