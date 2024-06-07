اليوم العالمي لسلامة الأغذية تحت عنوان "غذاء أكثر مأمونية وصحة أفضل"

اليوم العالمي لسلامة الأغذية يحتفل العالم يوم 7 يونيو من كل عام، باليوم العالمي لسلامة الأغذية، ويتم من خلاله توعية الناس حول الأغذية الملوثة والأمراض الناجمة عنها وطرق تجنبها، وهذا العام يتم الاحتفال تحت شعار "الغذاء الآمن وصحة أفضل".

ووفقا لموقع "jagran"، تعتبر حملة عالمية تهدف إلى توعية الناس بالعادات الغذائية السيئة والمشاكل الناجمة عنها، وذلك وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، حيث يصاب حوالي 16 ألف شخص بالمرض كل يوم بسبب سوء التغذية، بينما يفقد حوالي 340 طفلًا دون سن الخامسة حياتهم كل يوم بسبب سوء نوعية الطعام، الأمر الذي أثار القلق بمختلف دول العالم.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد قررت الاحتفال بيوم سلامة الأغذية في 20 ديسمبر 2018 وحددت له يوم 7 يونيو، تم الاحتفال بيوم سلامة الغذاء لأول مرة في عام 2019.

وتحدد منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) كل عام موضوعًا يتم الاحتفال تحته باليوم العالمي لسلامة الأغذية، واختارت موضوع اليوم العالمي لسلامة الأغذية 2024 بعنوان "غذاء أكثر مأمونية وصحة أفضل".

يذكر أن الهدف من الاحتفال باليوم العالمي لسلامة الأغذية هو توفير الغذاء المغذي والمتوازن لكل شخص، والتوعية حول اختبار الأشياء المغشوشة المرتبطة بالطعام، كما أنه نابع من وجود خطر الإصابة بالعديد من الأمراض المرتبطة بالصحة بسبب تناول الأطعمة الملوثة، لذا يتم تنظيم أنواع مختلفة من البرامج في اليوم العالمي لسلامة الأغذية ومن خلال ذلك يتم بذل الجهود لتوعية الناس حول هذه المخاطر، والأمراض الناتجة عنها مثل التيفوئيد وهو مرض خطير للغاية، وينتج عن تناول الطعام والماء الملوثين، والأطفال هم أكبر ضحاياه.