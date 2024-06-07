استمرار ارتفاع درجات الحرارة بمدن السعودية.. المدينة المنورة تسجل 47

تستمر درجات الحرارة بالمملكة العربية السعودية اليوم الجمعة الموافق الأول من ذي الحجة 1445هـ/ 7 يونيو 2024، مرتفعة وذلك على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، الشرقية، الرياض والقصيم.

ولفت المركز الوطني للأرصاد السعودي أنه من المتوقع أن تكون السماء غائمة جزئياً يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات مناطق عسير، الباحة ومكة المكرمة.

وأوضح المركز خلال تقريره اليومي بشأن حالة الطقس، أن الرياح السطحية على البحر الأحمر متوقع أن تكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 10-32 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وشمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 08-28 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، ويرتفع الموج من نصف المتر إلى متر.

أما الرياح السطحية على الخليج العربي متوقع أن تكون جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط تتحول تدريجياً إلى شمالية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

درجات الحرارة اليوم 7-6-2024

وفيما يلي نرصد توقعات درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة بعدد من مدن المملكة:

درجة الحرارة في مكة المكرمة العظمى 45 والصغرى 32.

درجة الحرارة في المدينة المنورة العظمى 47 والصغرى 33.

درجة الحرارة في الرياض العظمى 47 والصغرى 31.

درجة الحرارة في جدة العظمى 40 والصغرى 30.

درجة الحرارة في الدمام العظمى 47 والصغرى 30.

درجة الحرارة في تبوك العظمى 43 والصغرى 29.

درجة الحرارة في أبها العظمى 34 والصغرى 20.

درجة الحرارة في حائل العظمى 43 والصغرى 29.

درجة الحرارة في الباحة العظمى 32 والصغرى 22.

درجة الحرارة في عرعر العظمى 44 والصغرى 29.

درجة الحرارة في جازان العظمى 39 والصغرى 30.

درجة الحرارة في نجران العظمى 41 والصغرى 25.

درجة الحرارة في الخرج العظمى 47 والصغرى 32.

درجة الحرارة في طريف العظمى 41 والصغرى 26.

درجة الحرارة في الطائف العظمى 39 والصغرى 26.