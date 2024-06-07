"انتعاش الصيف".. آيس كريم البطيخ سيحول يومك إلى أجمل

في أيام الصيف الحارة، لا يوجد شيء يضاهي الانتعاش الذي يقدمه آيس كريم البطيخ البارد والمنعش، ويتميز هذا النوع من الآيس كريم بنكهته الفريدة التي تجمع بين حلاوة البطيخ الطبيعية وبرودة الآيس كريم المنعشة، مما يجعله خياراً مثالياً لتبريد الجسم وإنعاش الحواس، هذه الوصفة السهلة والسريعة لتحضير آيس كريم البطيخ في المنزل ستجعلك تستمتع بوجبة خفيفة ولذيذة، مع مكونات بسيطة ومتوفرة، تابع معنا الخطوات لتتعرف على كيفية إعداد هذه الحلوى الصيفية الرائعة.

آيس كريم البطيخ

طريقة عمل آيس كريم البطيخ

المكونات:

- 4 أكواب بطيخ مقطع ومجمد

- 1/2 كوب سكر

- 1/2 كوب كريمة خفق

- 1 ملعقة صغيرة عصير ليمون (اختياري)





الخطوات:

1. تجميد البطيخ

- قطعي البطيخ إلى مكعبات وأزيلي البذور.

- ضعي مكعبات البطيخ في صينية أو على ورق زبدة واتركيها في الفريزر حتى تتجمد تمامًا (يفضل لمدة 4 ساعات أو طوال الليل).





2. تحضير الآيس كريم

- في خلاط قوي أو معالج طعام، ضعي مكعبات البطيخ المجمدة.

- أضيفي السكر وكريمة الخفق.

- أضيفي عصير الليمون إذا كنتِ تستخدمينه.

- اخلطي المكونات على سرعة عالية حتى تحصلي على قوام كريمي وسلس. قد تحتاجين للتوقف بين الحين والآخر لكشط الجوانب وإعادة تشغيل الخلاط.





3. التجميد النهائي

- بعد الحصول على قوام كريمي، ضعي الخليط في وعاء مناسب للفريزر.

- غطي الوعاء وضعيه في الفريزر لمدة ساعتين على الأقل حتى يتماسك الآيس كريم.





4. التقديم

- اتركي الآيس كريم في درجة حرارة الغرفة لبضع دقائق قبل التقديم لتسهيل عملية تشكيل الكرات.

- قدمي الآيس كريم في أكواب التقديم وزينيه بقطع بطيخ طازج أو أوراق نعناع إذا رغبت.





فوائد تناول البطيخ

الترطيب

البطيخ يحتوي على نسبة عالية من الماء (حوالي 90%) مما يساعد على الحفاظ على الجسم رطبا، خاصة في أيام الصيف الحارة.





غني بالفيتامينات والمعادن

البطيخ يحتوي على فيتامين C الذي يعزز مناعة الجسم، وفيتامين A الذي يدعم صحة العين، بالإضافة إلى البوتاسيوم الضروري لوظائف العضلات والأعصاب.





قليل السعرات الحرارية

البطيخ يحتوي على سعرات حرارية منخفضة، مما يجعله خيارا جيدا للوجبات الخفيفة لمن يحاولون الحفاظ على وزنهم.





مصدر جيد لمضادات الأكسدة

يحتوي البطيخ على الليكوبين والبيتا كاروتين، وهما من مضادات الأكسدة التي تساعد في مكافحة الأضرار الناتجة عن الجذور الحرة، وقد تساهم في الوقاية من بعض أنواع السرطان وأمراض القلب.





تحسين الهضم

الألياف الموجودة في البطيخ تساعد في تحسين عملية الهضم ومنع الإمساك.