على خطى المطاعم| حضري سلطة الأخطبوط المشوي بالسمسم

سلطة الأخطبوط المشوي بالسمسم من السلطات الصحية اللذيذة التي يمكنك تحضيرها بجانب الأطباق الرئيسية مثل السمك المشوي والأرز، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها.





سلطة الاخطبوط

طريقة تحضير سلطة الأخطبوط المشوي بالسمسم

المقادير

- مقادير الأخطبوط المشوي :

أخطبوط : 1 كيلو

بقدونس : 2 عود (طازج)

القرفة : عود

ورق غار : 2 ورقة

الخس الإفرنجي : كوب

السمسم : ربع كوب

الفاصوليا الخضراء : نصف كوب (أعواد مسلوقة)

- للتتبيلة :

ملح : ربع ملعقة صغيرة

ثوم بودرة : ربع ملعقة صغيرة

بودرة البصل : ربع ملعقة صغيرة

بابريكا : ربع ملعقة صغيرة

زيت الزيتون : ربع كوب

فلفل ابيض : ربع ملعقة صغيرة

الكمون : ربع ملعقة صغيرة

- لتحضير الصوص :

الثوم : 3 فصوص (مفروم)

ملح : ربع ملعقة صغيرة

زيت الزيتون : 3 ملاعق كبيرة

فلفل ابيض : ربع ملعقة صغيرة

الزبدة : 2 ملعقة صغيرة

عصير الليمون : 3 ملاعق كبيرة

كزبرة خضراء : 3 ملاعق كبيرة (مفرومة)



طريقة التحضير

لعمل سلطة الأخطبوط المشوي بالسمسم والثوم.. سنقوم أوّل ابتنظيف الأخطبوط، لذا أزيلي أسنانه واغسلي المسامات بشكل جيّد ونظّفي الرأس جيّدا من الداخل.

لسلق الأخطبوط: ضعي في قدر كبير على نار متوسّطة كميّة من الماء واتركيها لتغلي، ثم أضيفي أعواد البقدونس وأعواد القرفة، والجزر، وورق الغار، والبصل.

غطّسي الأخطبوط في الماء المغليّ أكثر من مرّة، ثم اتركيه فيها لمدّة 35 دقيقة حتى يسلق وينّضج جيّداً.

لتحضير التتبيلة: اخلطي في وعاء كلاً من الملح، والثوم البودرة، والبصل البودرة، والبابريكا، والفلفل الأبيض، والكمون، وزيت الزيتون واخلطيها جيّداً.

قطّعي الأخطبوط إلى قطع متساوية ثم انقعيه في التتبيلة جيّداً، ثم اغمسي كل حبة بالسمسم.

أحضري صينية ضعي فيها قطع الأخطبوط المتبّل ثم أدخليها إلى الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدّة 10 دقائق حتى يتم الشيّ.

لتحضير صوص الأخطبوط: قومي بوضع مقلاة على نار هادئة وضعي زيت الزيتون، والزبدة، والثوم المفروم، والملح، والفلفل الأبيض، والكزبرة الخضراء، وعصير الليمون وحركيها جيّداً.

ضعي قطع الأخطبوط المشويّة في طبق التقديم فوق شرائح الخس الإفرنجي، والفاصولياء المسلوقة، واسكبي الصوص الساخن فوق السلطة، ورشي المزيد من حبات السمسم.