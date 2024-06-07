إطلاق اسم "عبادي الجوهر" على واحد من أكبر مسارح موسم الرياض.. صور

في لفتة تكريمية مميزة للفنان الكبير عبادي الجوهر، أُطلق اسمه على أحد المسارح الكبرى في العاصمة السعودية الرياض بإشراف المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية.

كواليس تحضيرات مسرح عبادي الجوهر في الرياض

زار عبادي الجوهر تنفيذات المسرح بشكلٍ شخصي وأعرب عن سعادته الغامرة بهذا التكريم وهو على قيد الحياة، ووجه الشكر لكل القائمين عليه وعلى فكرته، كما نشر فيديو آخر تضمن مقاطع للتجهيزات الأخيرة للمسرح، وكتب: "أهل جدة قرب موعدنا. عبادي الجوهر أرينا راح يجمعنا في مكان واحد ونعيش فيه أجمل اللحظات، ما بقي إلا شهر".

كما حرص المستشار تركي آل الشيخ على تهنئة عبادي الجوهر بمسرحه، عبر موقع التدوينات القصيرة إكس، قائلًا: "الحمد لله نحن في عهد مبارك بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وسمو سيدي ولي العهد الامير محمد بن سلمان قائدنا الملهم وعراب الرؤية حفظه الله … يتم فيه تكريم الرموز السعودية في كل مجال … سعيد بمسرح الفنان الكبير الموسيقار الدكتور عبادي الجوهر ويستاهله والشكر فقط لسمو سيدي الامير محمد قائدنا الملهم والداعم الذي لولا الله ثم دعمه ماتحققت الانجازات التي حصلت … الان لدينا مسرح لطلال مداح ومسرح لمحمد عبده ومسرح لأبوبكر سالم ومسرح لعبادي الجوهر والقادم اجمل … في الرادار عبدالمجيد ورابح وراشد وماجد وخالد باذن الله … ووجهت شركة بنشمارك الشركة السعودية الرائدة والرائعة واخي محمد زكي بتكريم عبادي الجوهر في الافتتاح لانه يستاهل … بس بشرط ابوك يامحمد زكي ما يحضر".

رد عبادي الجوهر على تهنئة آل الشيخ قائلًا:"وتفاعل الفنان عبادي الجوهر مع التغريدة "معاليك. عاجز عن التعبير والشكر، في كل خطوة كنت أمشي فيها في المشروع كنت أستشعر كمية الفخر بكوني ابناً من أبناء هذا البلد، كل فنان يتمنى ويطمح أنه يتحصل على تكريم في بلده، واليوم معاليك ترجمة دعم القيادة الرشيدة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في هذا التكريم الكبير واللي راح يظل في ذاكرتي دائماً، وكلمة شكراً قليل جداً على شعور الامتنان اللي أشعر فيه، أكبر نعمة في حياتي أني سعودي".