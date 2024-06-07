معوض: مواجهة مصر أمام غينيا بيساو صعبة وهذا سر عدم ظهور زيزو وإمام عاشور بمستوى جيد

أكد سيد معوض نجم منتخب مصر السابق، أن أكثر تصريح مثير للجدل ومستفز في الوقت السابق من بعض وسائل الإعلام هو أن محمد صلاح سيظهر بشكل مختلف مع منتخب مصر، مشيرا إلى أن أي لاعب من الوارد أن يظهر بشكل مختلف مع المنتخب، لكن الأمر لا ينطبق على صلاح، لأننا نريد أن يظهر بمستواه الطبيعي الذي يقدمه مع ليفربول وسبق وقدمه مع الفراعنة على مدار سنوات عديدة.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس على قناة etc: "أتمنى أن يتواجد ثنائي مختلف في الظهير الأيسر خلال معسكر منتخب مصر المقبل، نريد تجربة المزيد من اللاعبين حتى لا نقع في نفس الأزمة مستقبلا حال غاب أحمد فتوح (الزمالك) ومحمد حمدي (بيراميدز) عن أي مباراة رسمية للمنتخب".

وأضاف: "صعوبة لقاء منتخب مصر أمام غينيا بيساو، ستكون في الأجواء، والمباريات خارج الملعب تكون صعبة، وسبق وخسرنا أمام اثيوبيا في وجود إيهاب جلال، وأي فريق يجب التحضير له جيدًا، والطبيعي عندما تلعب بالطريقة المعتادة ستحقق الفوز".

وتابع: "منتخب مصر لم يتعرض لاختبارات قوية، ومحمد الشناوي مشاركته طبيعية ونفس الأمر لو لعب مصطفى شوبير، واعتقد أن الشناوي سوف يبدأ اللقاء القادم مع منتخب مصر".

وأكمل: "مصطفى شوبير من الممكن أن يحرس عرين الأهلي امام فاركو، ثم يعود محمد الشناوي ويشارك أمام الاتحاد السكندري".

وزاد: "مروان عطية قدم أداء طبيعي أمام بوركينا فاسو، ولم يكن هناك هجوم كاسح علينا، لعبنا نصف ساعة بشكل جيد، وبمرور الوقت لم نقدم مستوى جيد".

وأردف: "نتحدث دائما عن مشاركة بعض اللاعبين مع منتخب مصر مثل زيزو وامام عاشور، ولكنهم لم يقدموا مستوى قوي في ظل الدفع بهم في مراكز بعيدة عن مراكزهم الأصلية".

وتابع: "حسام حسن كان عليه توجيه عبدالمنعم للتقدم ناحية الشمال خلف تريزيجيه، مع عودة الأخير قليلًا لغلق الجبهة اليسرى، من الممكن تغيير وظائف لاعبين في ارضية الملعب، قبل الدفع بلاعبين آخرين، ولكن مشاركة عمر كمال عبدالواحد جاءت متأخرة بعض الوقت".

وأتم: "نتحدث كثيرا عن عدم ظهور اللاعبين بمستواهم في منتخب مصر، يجب في البداية النظر إلى مراكز اللاعبين والدفع بهم في اماكنهم الطبيعية".