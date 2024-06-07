القبض على سيدة بتهمة النصب والاحتيال بسوهاج

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد فرع سوهاج بالإشتراك مع ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول سوهاج من إلقاء القبض على ربة منزل في منتصف العقد الخامس من العمر تقيم بدائرة القسم ومطلوب التنفيذ عليها في عدة قضايا لقيامها بالنصب والاحتيال على سيدة حاصلة على دبلوم صنايع والإستيلاء منها على مبالغ مالية بزعم مقدرتها على إنهاء إجراءات حصولها على شقة سكنية بالاسكان الاجتماعي عن طريق علاقاتها بالمسئولين إلا أنها لم تف بوعدها أو رد المبالغ المالية التي استولت عليها وجرى التحفظ على المتهمة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من اللواء مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بورود محضرا لقسم شرطة أول سوهاج من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة "منطقة جنوب الصعيد" يتضمن بلاغ "رشا . ع . م . ع" 39 سنة حاصله علي دبلوم صناعي ومقيمه دائرة قسم أول سوهاج بتضررها من "نور . م . ع . ا" 46 سنة تقيم دائرة القسم والمطلوب التنفيذ عليها في عدد قضايا [ تبديد – إستيلاء نصب – إيصال أمانة ] بالنصب والإحتيال عليها والإستيلاء منها علي مبلغ "27.000" سبعة وعشرون ألف جنيه بزعم قدرتها علي إنهاء إجراءات حصولها على شقة سكنية بمشروع الإسكان الإجتماعي وإدعائها بعلاقاتها بالمسئولين .

عقب استصدار اذن النيابة العامة تم ضبط المتهمة وبمواجهتها أقرت بإرتكاب الواقعة وتعهدت برد المبلغ المالي المستولى عليه، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

وفي سياق آخر صرحت النيابة العامة بدفن جثة طفلة في العاشرة من عمرها تقيم بدائرة مركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج لقيت مصرعها غرقا أثناء لهوها على حافة ترعة الطارف المارة أمام منزلهم إنزلقت قدماها وسقطت بها وجرى إنتشال الجثة بمعرفة الأهالي .

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من مساعده لفرقة الشرق يفيد تلقي مركز شرطة دار السلام إشارة من المستشفى المركزي بوصول الطفلة "ياسمين . ن . ف . ا" 10 سنة تلميذة جثة هامدة إدعاء غرق تقيم بدائرة المركز .

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمحل الواقعة وبالفحص وسؤال والدها "ناصر . ف . ا" 45 سنة عامل زراعي يقيم بذات الناحية أثناء لهو نجلته المذكورة على حافة ترعة الطارف المجاورة لمسكنها إنزلقت قدماها وسقطت بها مما أدي لغرقها ووفاتها ولم يتهم أحداً بالتسبب فـي ذلك ، ونفي الشبهة الجنائية .

بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية وأيدت إدارة البحث الجنائي ذلك، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة .