تسونودا يرغب في مواصلة المشوار مع ريد بول

اكد السائق الياباني يوكي تسونودا سائق فريق ريد بول فيزا للفورميلا وان انه يأمل ان يرى التزاما اكثر من جانب فريق ريد بول رايسنج بطل العالم خلال الفترة القادمة تجاهه بعد تمديد التعاقد مع سائق الفريق الثاني المكسيكي سيرجيو بيريز لمدة موسمين ليبقى مع ريد بول رايسنج حتى عام 2026 .

وكان فريق ريد بول رايسنج للفورميلا وان قد مدد التعاقد مع السائق المكسيكي سيرجيو بيريز لمدة موسمين ليكون السائق الثاني بالفريق بطل العالم مع بطل العالم ماكس فيرستابين حتى نهاية عام 2026 وهو ما يعني ان على تسونودا الانتظار بالفريق الثاني لريد بول حتى يمكنه الانضمام لفريق ريد بول رايسنج حيث انه كان مرشحا للانتقال الى ريد بول رايسنج بناء على ادائه القوي في بطولة العالم عام 2024 حتى الان .

وقال يوكي تسونودا في تصريحات صحفية : اتمنى ان ارى المزيد من الالتزام تجاهي من فريق ريد بول في المستقبل . في الواقع انا ملتزم تماما مع فريق ريد بول واريد ان ارى التزاما منهم نحوي من خلال العقود في الفترة القادمة .

واضاف تسونودا : سيكون هناك مفاوضات خلال الفترة القادمة وسأرى ما اذا كانت رغبتنا واحدة في الاستمرار لكن في النهاية انا سعيد بالتواجد مع ريد بول . اتوجه بكل التهنئة لسيرجيو بيريز بعد تجديد تعاقده وبالنسبة لي فكل تركيزي حاليا على تحسين ادائي واثبات تواجدي .

وحول امكانية انتقاله لفريق اخر بخلاف ريد بول قال تسونودا : تلقيت بالفعل خلال الفترة الماضية عرضين من فريقين اخرين وهو امر اسعدني لعدة اسباب اهمها هو اثبات ان قيمتي بين السائقين تتطور وهناك اهتمام من فرق اخرى بالتعاقد معي . لكن تبقى الاولوية دوما لفريق ريد بول فهم بيتي الذي عشت به لسنوات وكل ما وصلت اليه كان من خلال هذا الفريق الذي ادين له بكل الفضل .