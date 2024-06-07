ريد وان يوضح موقفه من النشيد الرسمي لفريق ريال مدريد

أوضح المنتج الغنائي المغربي نادر خياط الشهير بـ “ريد وان”، موقف تقديم نشيد رسمي لفريق كرة القدم الشهير ريال مدرير، بعد انتشار الأقاويل حول ذلك الأمر.

ريد وان ينفي انتاج أغنية ثانية لـ ريال مدريد

وكتب « ريد وان »، عبر خاصية “ستوري” على انستجرام، حول حقيقة تأليفه نشيد رسمي جديد لـ “ريال مدريد”، قائلًا:" «فوجئت منذ الأمس بتداول العديد من المنابر الإعلامية وصفحات التواصل الاجتماعي خبر تكليفي من طرف رئيس نادي ريال مدريد بإنتاج نشيد ثان للفريق، في حين أن كل ما قمت به على حسابي هو نشر صورتي مع رئيس النادي الملكي فلورنتينو بيريز، شاكرا إياه على الفرصة التي منحني منذ عشر سنوات مضت لإنتاج النشيد الذي صار رمزا لحب هذا النادي العظيم .

وكان ريد وان قد شارك قبل يومين صورة تجمعه بفلورنتينو بيريز رئيس النادي، وكتب: “شكرا جزيلا للرئيس العزيز فلورنتينو بيريز على إيمانه بي ومنحي الفرصة لأكون جزء من تاريخ ريال مدريد من خلال أغنية “El Madridismo” قبل 10 سنوات لنادي حياتي”.

يذكر أن ريد وان أشرف عام 2014 على إنتاج النشيد الرسمي لنادي ريال مدريد، تزامنا مع فوز النادي الملكي بلقبه العاشر في دوري أبطال أوروبا.

ريد وان من مواليد 10 إبريل 1970 هو منتج موسيقي وموزع وكاتب أغاني ومغني مغربي حاصل على الجنسية السويدية 1991 . حظي بشهرة عالمية من خلال تأليفه وإنتاجه لأغاني جاست دانس، بوكر فايس، لعبة حب، آليخاندرو وباد رومانس، اللواتي تعتبر من أكثر النجاحات العالمية للمغنية ليدي غاغا.