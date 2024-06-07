حملات مرورية لرصد المخالفات بمحاور القاهرة والجيزة

عززت الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين مع انتشار الخدمات المرورية أعلى المحاور، للعمل على إزالة أى أعطال مرورية أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة.

سيولة مرورية بشوارع وميادين القاهرة والجيزة

شهدت الشوارع والميادين الرئيسية بمحافظتي القاهرة والجيزة، منذ قليل، حالة من السيولة المرورية في حركة المركبات، وسط انتشار الخدمات المرورية اللازمة لمتابعة حركة السير، ومواجهة أي عوائق من شأنها التأثير السلبي على حركة المرور.

انتظمت الحالة المرورية أعلى الطرق الرئيسية والمحاور والميادين في محافظتي القاهرة والجيزة، وظهرت سيولة مرورية بمحافظة القاهرة في حركة السير، بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، وظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

كما ظهرت سيولة مرورية بمحافظة القاهرة في حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

وفى سياق آخر قررت محكمة جنايات الجيزة، تأجيل محاكمة 5 متهمين بالاتجار فى المواد المخدرة بمنطقة كرداسة لجلسة 14 يوليو المقبل.

صدر القرار برئاسة المستشار أحمد عبد العزيز، وعضوية المستشارين أسامة محمد أبو صافي، ومحمد شرف الدين، وياسر يوسف، وأمانة سر سعيد برغش، ومحمود متولي.

وكشف أمر الإحالة ، ان المتهمين " ا . ه" ، نجار، "و . ا"، شيف، "ع . ش" 20 سنة، ربة منزل، "م.ف" 28 سنة ، سائق، "ح.ع" 28 سنة، عامل كاوتش، فى سوم 9 اكتوبر 2023 بمنطقة كرداسة، حازوا وأحرزوا بقص الإتجار جوهرين مخدرين "الميثامفيتامين" و"اندزول كاربوكسميدز" فى غير الأحوال المصرح بها بقصد الاتجار.

وتمكن مركز شرطة كرداسة من ضبط المتهم الاول ممسكا سلاح ابيض "سكين وبتفتيشه عثر بحوزته على 68 كيسا من مخدر الكريستال ماس وعثر مع المتهم الثانى على 50 كيسا لذات الجوهر ، وعثر على 22 كيسا لذات المخدر بحوزة المتهمة الثالثة، وبتفتيش الرابع عثر بحوزته على 13 كيسا لذات المخدر، و12 كيسا بحوزة المتهم الخامس، وبمواجهتهم قرروا باحرازهم المضبوطات بقصد الاتجار.

كما قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار أيمن عفيفي سالم، وعضوية المستشارين عبد العزيز على محمود، وشيرين صلاح حمدى، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، ووكيل النيابة محمد عز العرب، وأمانة سر هاني خطاب، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، لميكانيكي، لاتهامه بالإتجار بالهيروين، وتعاطي الحشيش والترامادول وحيازة بندقية خرطوش وذخائر، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 24873 لسنة 2023 جنايات مركز القناطر الخيرية، والمقيدة برقم 3058 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهم "أشرف ه إ"، 31 سنة، ميكانيكي، مقيم البرادعة مركز القناطر الخيرية، لأنه في يوم 12 / 9 / 2023، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، احرز جوهر مخدرا ( الهيروين)، بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم أحرز جوهراً مخدرا ( الحشيش ) بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرز أقراص مخدرة العقار (الترامادول)، بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرز ذخيرة (3 طلقات) مما تستخدم على السلاح الناري محل الاتهام السابق على النحو المبين بالتحقيقات.