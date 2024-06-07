رغم الفوز على بوركينا فاسو.. أداء المنتخب المصري يغضب جماهير الكرة بالفيوم

عبرت جماهير الكرة المصرية بالفيوم عن عدم رضاها عن مستوى أداء منتخب مصر أمام بوركينا فاسو رغم سعادتها بالفوز واقتناص الثلاث نقاط وصدارة المجموعة.

وكان منتخب مصر قد حقق الفوز على نظيره منتخب بوركينا فاسو بهدفين مقابل هدف أحرزهما اللاعب محمود حسن تريزيجيه في المباراة التي أقيمت بستاد القاهرة.

في البداية يقول عطيه عوض مهدلي، أن المنتخب بدأ المباراة بداية أكثر من رائعة وتمكن من احراز هدفين في وقت مبكر وعندها توقعنا أن نشاهد مباراة رائعة وزيادة عدد الأهداف، مضيفا أن الأداء بدأ ينخفض قليلا بعد مرور نصف ساعة من الشوط الأول، ولكن في الشوط الثاني تحول الأداء إلى منتخب بوركينا فاسو الذي تحكم في منتصف الملعب وشن العديد من الهجمات التي تمكن من احداها من احراز هدف تذليل الفارق، واستمر في ضغطه على خطي الوسط والدفاع وتمكن الحارس محمد الشناوي من انقاذ هجمتين خطيرتين للمنتخب البوركيني الذي لعب المباراة منقوصا من حارس مرماه الأساسي وعدد من اللاعبين.

الجماهير تطالب بتقنية الفار خلال مباريات تصفيات كأس العالم

وأضاف جادالله عبد الستار، أن حسام حسن مدرب المنتخب المصري، ظهر غير قادرا على قراءة المباراة وجميعنا يعلم أن الشوط الثاني هو شوط المدربين وهو ما بدأ واضحا على منتخب بوركينا فاسو بعد قيام مدربه بإجراء ثلاثة تغييرات مع بداية الشوط الثاني، وهو ما أدى إلى سيطرتهم على منتصف الملعب، مضيفا أن غياب تقنية الفار كان لها تأثير واضح على سير المباراة والقرارات التحكيمية التى حرمت منتخب مصر من ضربة جزاء واضحة وكذلك لمس حارس بوركينا للكرة خارج منطقة الجزاء وهو ما كان سوف يعرضه للطرد.

بهذه النتيجة يحتل منتخب مصر صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط، متفوقا على غينيا بيساو صاحب الوصافة برصيد 5 نقاط، فيما يحل بوركينا فاسو في المركز الثالث بأربعة نقاط، بالتساوي مع سيراليون التي حلت بالمركز الرابع بنفس النقاط، بينما جاءت أثيوبيا خامسا بنقطتين، وجيبوتي في المركز الأخير بدون اي نقاط.

الجدير بالذكر أن منتخب مصر سوف يخوض المباراة القادمة أمام منتخب غينيا بيساو على ملعب "24 سبتمبر"، فى تمام السابعة مساء الاثنين المقبل، بتوقيت القاهرة.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الأولى بـ تصفيات كأس العالم برصيد 9 نقاط، وكان المنتخب الوطني تمكن من تحقيق الفوز في أول جولتين بالتصفيات، على حساب منتخب جيبوتي في الجولة الأولى بستة أهداف دون مقابل، والفوز على سيراليون في الجولة الثانية بهدفين دون مقابل، قبل الفوز على بوركينا فاسو اليوم باستاد القاهرة.

بينما يحتل منتخب غينيا بيساو المركز الثانى فى المجموعة برصيد 5 نقاط، حيث حقق منتخب غينيا بيساو الفوز في الجولة الثانية للتصفيات الإفريقية على حساب جيبوتي بنتيجة 1-0 خارج الأرض بينما تعادل في الجولة الأولى مع بوركينا فاسو خارج الأرض أيضًا بهدف لكليهما وتعادل فى الجولة الثالثة على أرضه مع اثيوبيا سلبيا.

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الأولى بجوار كل من بوركينا فاسو وسيراليون وجيبوتي وغينيا بيساو وإثيوبيا.